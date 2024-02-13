((سى إف آى)) تستهدف الحصول على رخصة السمسرة فى سوق المشتقات المالية

MENAFN - Al-Borsa News) تستهدف شركة ((الاعتماد المالى للسمسرة ـ سى اف آى))، التقدم للهيئة العامة للرقابة المالية، للحصول على رخصة تداول المشتقات المالية، لتكون من أولى الشركات التى تحصل على تلك الرخصة، وفقاً لـ((سامح العزب))، العضو المنتدب للشركة فى تصريحات لـ((البورصة)).

وأضاف أن الشركة فى انتظار الهيئة لتنتهى من الإجراءات، ولتحديد آليات العمل بالمشتقات، موضحاً أن تلك الخطوة تأتى ضمن خطط الشركة للتوسع فى السوق المصرى، وانتشار اسمها بين المتعاملين، من خلال زيادة المنتجات وفتح فروع جديدة.

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ودخلت ((سى أف آى)) السوق المصرى عبر الاستحواذ على شركة المحروسة لتداول الأوراق المالية لتصبح شركة الاعتماد المالى الاستثمارى لتداول الأوراق المالية، ضمن خطتها التوسعية دولياً وتطلعها لتعزيز التوسع الإقليمى المستمر، بعدما رفعت رأس المال من 5 ملايين جنيه إلى 50 مليون جنيه.

وأصدرت هيئة الرقابة المالية، مارس الماضى، قرارين بخصوص إنشاء بورصة المشتقات المالية بمصر، الأول برقم 18 لسنة 2023، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 33 لسنة 2019، بشأن أحكام وشروط وإجراءات الترخيص بمزاولة نشاط بورصات العقود الآجلة للتداول على العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية.

وشملت الضوابط، ألا يقل رأس المال المصدر للشركة عن 50 مليون جنيه أو ما يعادله من العملات الأجنبية بسعر الصرف الصادر عن البنك المركزى المصري، ويُشترط أن يُدفع (25%) منه عند التأسيس على أن يُستكمل سداد الباقى عند الترخيص بمزاولة النشاط، وأن يتم تشكيل مجلس إدارة للشركة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ونصت المادة الثالثة على أن للهيئة أن ترخص للبورصة المصرية بأن تزاول بنفسها نشاط تداول العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بها دون الحاجة لتأسيس شركة مساهمة، ويصدر الترخيص للبورصة المصرية فى هذه الحالة بناءً على قرار من مجلس إدارة الهيئة بعد التأكد من استيفائها شروط الترخيص.

وتعرف المشتقات المالية بشكل عام على أنها عقود مالية تشتق قيمتها من أصول أساسية مثل الأسهم، أو العملة، أو المعادن الثمينة، أو السلع الأساسية، وتتضمن العقود الآجلة والمستقبلية، وعقود الخيارات، وعقود المقايضة، وتعتبر العقود الآجلة بشكل خاص اتفاقية بين طرفين على شراء أو بيع أصل أو سلعة بسعر محدد فى وقت متفق عليه بينهما فى المستقبل.