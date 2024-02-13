((المصرية الحيوية)) تتقدم لـ((الرقابة المالية)) للتسجيل كجهة تحقق ومصادقة في مصر

MENAFN - Al-Borsa News) علمت البورصة، أن الجمعية المصرية للزراعة الحيوية التابعة لجامعة هليوبوليس ويترأس مجلس إدارتها حلمى أبوالعيش رئيس مجلس إدارة سيكم القابضة تقدمت للهيئة العامة للرقابة المالية للتسجيل كجهة” تحقق ومصادقة” في مصر.

وأضافت المصادر، أن الجمعية تقدمت بأوراقها للرقابة المالية واقتربت من اقتناص الرخصة بهدف تقديم خدماتها في السوق المصري، بعدما دشنت مصر سوقا طوعيًا لتداول شهادات الكربون.

والجمعية المصرية للزراعة الحيوية هي أكبر جمعية للزراعة الأورجانيك والحيوية في مصر، وتضم الجمعية عضوية العديد من المزارعين.

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ووفقًا لبيانات الرسمية، تعتزم الجمعية المصرية للزراعة الحيوية، عن إعلان خطتها الطموحة لعام 2025 لتدريب 40 ألف مزارع من صغار المزارعين بإجمالي مساحة أراضي تقدر بحوالي 250 ألف فدان للتحول للزراعة الحيوية.

وتابعت، أن وجود جهة متخصصة في منح التحقق والمصادقة ستوفر ركن أساسي من الأركان التى يحتاجها سوق الكربون لبدء العمل.

وفي نهاية أغسطس الماضي أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 163 لسنة 2023 بشأن معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، ولا يجوز لغير تلك الجهات القيام بأي أعمال تحقق أو مصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية لأغراض القيد والتداول بالبورصات المصرية لشهادات الكربون الطوعية.

وبموجب القرار يتم إنشاء قائمة جديدة بالهيئة العامة للرقابة المالية لقيد جهات التحقق والمصادقة المحلية والأجنبية، وفق معايير وضوابط صادرة عن الهيئة، لتوفير آلية فعالة للقياس والتسجيل والتوثيق للمشروعات البيئية التي تعمل على خفض الانبعاثات الكربونية، من خلال تقديم المعلومات المتعلقة بكل مشروع بما في ذلك الهدف من المشروع والتقنيات المستخدمة والانبعاثات المقدرة المنخفضة على أن تقوم جهات التحقق والمصادقة المعتمدة بتقييم المشروعات والتحقق من صحة المعلومات المقدمة، مما يمكن المستثمرين والمؤسسات والجمهور العام من الاطلاع على المشروعات المسجلة والتأكد من تحقيقها لأهدافها المحددة.