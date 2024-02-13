النقل توافق لـبرايم تورز على تشغيل الأتوبيس النهرى البرمائى

(MENAFN
- Al-Borsa News) المشروع يغطى محافظات القاهرة والأقصر وأسوان على مرحلتين
علمت“البورصة”، أن شركة“برايم تورز” حصلت على موافقة وزارة النقل لتشغيل مشروع للأتوبيس البرمائى بالتعاون والتنسيق مع هيئة النقل النهرى، وجهاز تنظيم النقل البرى والدولى التابعين للوزارة، ووفقا لمصادر مطلعة، من المقرر تشغيل المشروع على مرحلتين الأولى بالقاهرة والثانية فى الأقصر وأسوان.
وتعكف الشركة حاليا على شراء الاتوبيسات اللازمة للعمل بالمرحلة الأولى، حيث ستبدأ بتشغيل 3 أتوبيسات برمائية تصل تكلفة الواحد منها لنحو 700 ألف يورو.
موضوعات متعلقة
تداول 34 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط “المترو” تطرح مناقصة لتوريد مليون رول تذاكر “قناة السويس” تعقد جلسة لدراسة الأثر البيئي لمشروع جمع واستقبال المخلفات الصلبة للسفن
وأوضحت المصادر، أنه من المتوقع بدء إجراءات تنفيذ المشروع الجديد مطلع الشهر المقبل، مشيرة إلى أن وفد الشركة كان قد التقى بوزير النقل وعرض مقترحاته الخاصة بالمشروع ووافق عليها الوزير.
أضافت أن الوزير قدم التسهيلات المطلوبة للشركة المستثمرة، من إجراءات خاصة بالتراخيص النيلية أو البرية فضلا عن منحه كافة التيسيرات والتسهيلات الخاصة بالتعاقد على الأتوبيسات أو فى الإجراءات النهائية التى تمكن المستثمر من ضخ استثمارات فى المشروع دون مواجهة معوقات محتملة تعرقل عملية التطوير فى القطاع النهرى.
وتنتظر هيئة النقل النهرى أن تقدم“برايم تورز” العرض المالى خلال الأيام المقبلة، خاصة أن الوزارة منحت المستثمر الضوء الأخضر لبدء جولة البحث والتدبير للتعاقد على الأتوبيسات الجديدة مع الشركات المصنعة للأتوبيس البرمائى والتى تقدم إليها أثناء الاتفاق بالاشتراطات الفنية لوزارة النقل المذكورة بالعرض الفنى الذى تقدم به للوزارة.
وتستهدف وزارة النقل خطة تطوير شاملة للقطاع والتى عرضت على مجلس الوزراء أغسطس الماضى والتى تستهدف ترشيد استهلاك السولار عبر تقليل كثافة التحرك على الطرق والكبارى إلى جانب تقليل الحوادث وخفض التلوث البيئى.
ويشمل التطوير الشامل للمعديات وإنشاء كبارى مشاة وسيارات بديلة ورفع كفاءة نحو 408 مراسي، وإلغاء 384 مرسى واستبدالها بكبارى، بالإضافة إلى رفع كفاءة 26 أتوبيسا نهرياً بينها 17 أتوبيساً بالقاهرة الكبرى، و9 أتوبيسات بباقى المحافظات من عائد التشغيل.
MENAFN13022024000202011048ID1107848996
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.