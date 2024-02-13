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النقل توافق لـبرايم تورز على تشغيل الأتوبيس النهرى البرمائى

2/13/2024 11:24:14 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) المشروع يغطى محافظات القاهرة والأقصر وأسوان على مرحلتين

علمت“البورصة”، أن شركة“برايم تورز” حصلت على موافقة وزارة النقل لتشغيل مشروع للأتوبيس البرمائى بالتعاون والتنسيق مع هيئة النقل النهرى، وجهاز تنظيم النقل البرى والدولى التابعين للوزارة، ووفقا لمصادر مطلعة، من المقرر تشغيل المشروع على مرحلتين الأولى بالقاهرة والثانية فى الأقصر وأسوان.

وتعكف الشركة حاليا على شراء الاتوبيسات اللازمة للعمل بالمرحلة الأولى، حيث ستبدأ بتشغيل 3 أتوبيسات برمائية تصل تكلفة الواحد منها لنحو 700 ألف يورو.

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وأوضحت المصادر، أنه من المتوقع بدء إجراءات تنفيذ المشروع الجديد مطلع الشهر المقبل، مشيرة إلى أن وفد الشركة كان قد التقى بوزير النقل وعرض مقترحاته الخاصة بالمشروع ووافق عليها الوزير.

أضافت أن الوزير قدم التسهيلات المطلوبة للشركة المستثمرة، من إجراءات خاصة بالتراخيص النيلية أو البرية فضلا عن منحه كافة التيسيرات والتسهيلات الخاصة بالتعاقد على الأتوبيسات أو فى الإجراءات النهائية التى تمكن المستثمر من ضخ استثمارات فى المشروع دون مواجهة معوقات محتملة تعرقل عملية التطوير فى القطاع النهرى.

وتنتظر هيئة النقل النهرى أن تقدم“برايم تورز” العرض المالى خلال الأيام المقبلة، خاصة أن الوزارة منحت المستثمر الضوء الأخضر لبدء جولة البحث والتدبير للتعاقد على الأتوبيسات الجديدة مع الشركات المصنعة للأتوبيس البرمائى والتى تقدم إليها أثناء الاتفاق بالاشتراطات الفنية لوزارة النقل المذكورة بالعرض الفنى الذى تقدم به للوزارة.

وتستهدف وزارة النقل خطة تطوير شاملة للقطاع والتى عرضت على مجلس الوزراء أغسطس الماضى والتى تستهدف ترشيد استهلاك السولار عبر تقليل كثافة التحرك على الطرق والكبارى إلى جانب تقليل الحوادث وخفض التلوث البيئى.

ويشمل التطوير الشامل للمعديات وإنشاء كبارى مشاة وسيارات بديلة ورفع كفاءة نحو 408 مراسي، وإلغاء 384 مرسى واستبدالها بكبارى، بالإضافة إلى رفع كفاءة 26 أتوبيسا نهرياً بينها 17 أتوبيساً بالقاهرة الكبرى، و9 أتوبيسات بباقى المحافظات من عائد التشغيل.

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