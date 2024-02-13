يلين: أحرزنا تقدمًا كبيرًا في معركتنا لخفض التضخم

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتوعود النمو الاقتصادي الكبير في إندونيسيا.. كاذبة راجورام راجان يكتب: هل يمكن نسيان الأزمة المصرفية المصغرة بالولايات المتحدة ؟ رئيس“ستاندرد تشارترد”: انعدام الثقة.. أكبر مشاكل الصين

أشادت وزيرة الخزانة الأمريكية بما حققته الحكومة على مدى السنوات الثلاث الماضية، مضيفة أن البلاد حققت نمواً قوياً في الناتج المحلي الإجمالي، كما تراجع التضخم في وقت أقرب وبسرعة أكبر، في أعقاب الجائحة، مقارنة بالاقتصادات المتقدمة الأخرى.

وقالت“جانيت يلين” خلال تصريحات معدة:“أظهر تقرير أسعار المستهلكين أن المؤشر الرئيسي انخفض في يناير إلى 3.1%، وهذا أقل بست نقاط مئوية من الذروة التي بلغها في يونيو من عام 2022، ولم يتحقق الركود الذي توقع العديد أننا سنحتاج إليه لانخفاض التضخم”.

وحسبما نُشر على الموقع الرسمي للوزارة، أضافت:“لدينا سوق عمل قوي، حيث تراجع معدل البطالة دون 4% لأطول فترة منذ 50 عاماً، ونما متوسط ثروة الأسر بنسبة 37% بين عامي 2019 و2022، وهي أكبر زيادة خلال 3 سنوات على الإطلاق”.

واختتمت“يلين”:“بعيدًا عن خطة الإنقاذ الأمريكية وقانون خفض التضخم، فإننا نعمل على منح الأمريكيين المزيد من القدرة على التنبؤ والتحكم، بدءًا من حماية المستهلكين من الديون الطبية غير العادلة إلى مواجهة منتجات التأمين المضللة”.

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