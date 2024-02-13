يلين: أحرزنا تقدمًا كبيرًا في معركتنا لخفض التضخم

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أشادت وزيرة الخزانة الأمريكية بما حققته الحكومة على مدى السنوات الثلاث الماضية، مضيفة أن البلاد حققت نمواً قوياً في الناتج المحلي الإجمالي، كما تراجع التضخم في وقت أقرب وبسرعة أكبر، في أعقاب الجائحة، مقارنة بالاقتصادات المتقدمة الأخرى.
وقالت“جانيت يلين” خلال تصريحات معدة:“أظهر تقرير أسعار المستهلكين أن المؤشر الرئيسي انخفض في يناير إلى 3.1%، وهذا أقل بست نقاط مئوية من الذروة التي بلغها في يونيو من عام 2022، ولم يتحقق الركود الذي توقع العديد أننا سنحتاج إليه لانخفاض التضخم”.
وحسبما نُشر على الموقع الرسمي للوزارة، أضافت:“لدينا سوق عمل قوي، حيث تراجع معدل البطالة دون 4% لأطول فترة منذ 50 عاماً، ونما متوسط ثروة الأسر بنسبة 37% بين عامي 2019 و2022، وهي أكبر زيادة خلال 3 سنوات على الإطلاق”.
واختتمت“يلين”:“بعيدًا عن خطة الإنقاذ الأمريكية وقانون خفض التضخم، فإننا نعمل على منح الأمريكيين المزيد من القدرة على التنبؤ والتحكم، بدءًا من حماية المستهلكين من الديون الطبية غير العادلة إلى مواجهة منتجات التأمين المضللة”.
المصدر:
MENAFN13022024000202011048ID1107848995
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