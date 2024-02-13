Wednesday, 14 February 2024 08:25 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أسواق المال تفوز بعضوية مجلس إدارة منظمة الأيسكو

2/13/2024 11:08:04 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت هيئة أسواق المال عن فوزها بمنصب عضو مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الأيسكو) من خلال تزكيتها وممثلا للجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC) في مجلس الإدارة، وذلك لمدة سنتين للفترة من العام 2024 الى 2026 وتعد هذه المرة الثانية على التوالي التي تفوز هيئة أسواق المال بهذا المنصب.
وتعد لجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC) في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية أكبر لجان المنظمة، حيث يبلغ عدد أعضائها 115 عضوا من الدول يشكلون 75% من الأعضاء العاديين والمراقبين فيها، وتشمل هذه اللجنة كلا من أوروبا، آسيا، أفريقيا، أميركا الجنوبية، وأوقيانوسيا.
وتهدف اللجنة إلى تطوير وتعزيز فاعلية الأسواق المالية الناشئة من خلال وضع الضوابط والمعايير التي من شأنها رفع كفاءة تلك الأسواق، بالإضافة إلى توفير برامج تدريبية للدول الأعضاء وتقديم المساعدة والدعم الفني، وكذلك تسهيل تبادل المعلومات والخبرات والتقنيات.
وتأتي عضوية الكويت، ممثلة بهيئة أسواق المال، في اللجنة من خلال تمثيل مؤسسي وليس شخصيا ايمانا من هيئة أسواق المال بالكفاءات الوطنية والتزاما بمبادئ العمل المؤسسي، ويتيح التمثيل المؤسسي للهيئة المرونة لاختيار الممثل المناسب لتمثيلها في مجلس إدارة (الأيسكو) مادام يعمل في هيئة أسواق المال، وللهيئة الحرية في تغييره بأي وقت لأنه تمثيل لهيئة أسواق المال بوصفها مؤسسة وليس تمثيلا شخصيا يزول بزوال صفة الشخص في الهيئة.
وبالحصول مجددا على هذا المنصب تكون هيئة أسواق المال ممثلة تمثيلا مؤسسيا في مجلس إدارة منظمة (الأيسكو)، وهو ما تطمح معه الهيئة لفتح آفاق جديدة من التعاون والاطلاع عن كثب على تجارب ممثلي الأسواق المتقدمة في مجالات تنظيم أسواق المال والرقابة عليها والأدوات الاستثمارية الجديدة والمتطورة.
وذلك فضلا عن الاستفادة من مشاركة مجلس إدارة منظمة (الأيسكو) في العديد من المنظمات والجهات الدولية المرموقة ذات العلاقة المباشرة بأعمال أسواق المال مثل لجنة بازل، والمفوضية الأوروبية، ومجلس الاستقرار المالي، والمنتدى الدولي لمنظمي مهنة التدقيق الداخلي، والبنك الدولي، والتي ترتبط أعمالها وقراراتها بأهداف ومهام الهيئة.
ويأتي هذا الإنجاز تتويجا للمشاركة الفاعلة والمثمرة لهيئة أسواق المال في أنشطة وفعاليات لجان المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الأيسكو)، ومنها لجنة تشريعات الأسواق الثانوية (Committee on Regulation of Secondary Markets)، ولجنة تشريعات الوسطاء (Committee on Regulation of Market Intermediates)، ولجنة المشتقات المالية (Committee on Derivatives).
فضلا عن التزامها بنسبة لا تقل عن 97% بمبادئ المنظمة (IOSCO Principles)، وهو الأمر الذي يعكس تقدير أعضاء لجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC) بناء على الدور الفعال لهيئة أسواق المال بأعمال اللجنة مما أدى إلى الانتهاء من إجراءات الترشيح بوقت سابق والإعلان بتاريخ 12/2/2024.
وفي هذا الصدد، تؤكد هيئة أسواق المال أن الهدف من تلك العضوية تحقيق أقصى استفادة من خلال تبادل الخبرات والعمل بشكل وثيق مع الدول الأعضاء في منظمة (الأيسكو) مما سيساهم ببالغ الأثر في تلبية الطموحات الرقابية والتشريعية في السوق المالي الكويتي وتحقيق الرؤى الاقتصادية المستقبلية والعمل ضمن أهداف رؤية الكويت 2035. وبهذه المناسبة تثني الهيئة على جهود ودعم وزير التجارة والصناعة للهيئة لما له من تأثير على استمرار تقدم الهيئة.

MENAFN13022024000130011022ID1107848923

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث