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خليل الضرائب بالكويت ستدعم تنويع الإيرادات لكنها ستؤثر على قوة المستهلكين الشرائية

2/13/2024 11:08:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في إطار حرصه على مواكبة أحدث التطورات والاتجاهات في القطاع المالي ورفع الوعي حول التغيرات في المعايير المتبعة في القطاع واللوائح والمتطلبات في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، شارك المركز المالي الكويتي «المركز» في «الندوة السنوية للضرائب والشؤون القانونية في الكويت»، التي نظمتها برايس ووترهاوس كوبرز.
وقد مثل «المركز» في الندوة الرئيس التنفيذي للشركة علي خليل، في حلقة نقاشية بمشاركة مجموعة من الخبراء من مختلف القطاعات في الكويت.
وفي حديثه خلال الحلقة النقاشية التي تناولت تأثير قوانين الضرائب الكويتية، أكد خليل أهمية قوانين الضرائب الجديدة في الجهود المستمرة للكويت للتوافق مع معايير الضرائب العالمية، مثل مشروع مكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح، والذي أطلقته دول مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، موضحا أن تركيز «المركز» ينصب على إيجاد الفرص رغم تحديات النظام الضريبي الجديد.
وركز خليل على تأثير الأنظمة الضريبية للشركات على 4 محاور رئيسية وهي: أرباح الشركات، والقيم السوقية للشركات، وسلوك المستثمرين، والتفضيلات في توزيع الأصول وعقلية الاستثمار، فضلا عن مدى الاستعداد التشغيلي نحو الامتثال وقابلية التنفيذ للقانون.
وشدد على أن تطبيق الضريبة في الكويت سيسهم في تعزيز مساعي الحكومة الكويتية لتنويع مصادر الإيرادات، إلا أنها سيكون لها تأثيرات واسعة النطاق على القوة الشرائية للمستهلكين وسلوكياتهم الاستثمارية.
وأشار إلى أن الحكومة يمكنها الاستفادة من الضرائب كأداة لتشجيع الاستثمارات طويلة المدى وغيرها من السلوكيات التي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وتطوير الأعمال وخلق فرص العمل، كما تطرق لأهمية تبني العقلية الصحيحة عندما يتعلق الأمر بالضرائب.
فبالنسبة لدافعي الضرائب من الشركات، أوصى بأن يكونوا نشطين ومزودين بالمعرفة الصحيحة للتعامل مع مسؤولياتهم الضريبية، بما في ذلك الاستعانة بخبراء الضرائب من مصادر خارجية، نظرا لارتفاع مستوى المعرفة المطلوبة والتكلفة اللازمة، والحاجة إلى التركيز على الأعمال الأساسية. أما بالنسبة لمصلحة الضرائب الكويتية، فقد شدد على أهمية التعاون مع دافعي الضرائب عبر تنظيم الندوات والمؤتمرات النقاشية لتسهيل عملية التطبيق.
وأضاف خليل أنه بالنظر إلى خطط الكويت الطموحة لتنويع اقتصادها وتعظيم قوتها العاملة في القطاع الخاص بما يتماشى مع تطلعات شريحة الشباب الموهوب، فمن الضروري أن يتم التغلب على التحديات وتحقيق تقدما مستداما.
كما تطرق إلى بعض الأولويات التي ممكن أن تسهم في الاستفادة من الفرص الجديدة، مثل تعزيز سهولة ممارسة الأعمال التجارية التي تتجسد في مبادرات الرقمنة المتزايدة في مختلف الوزارات.
وفي الختام، ذكر خليل أن مفهوم الضرائب هو عبارة عن شراكة بين القطاع الخاص والحكومة. وقال إن فرض الضرائب سيخلق مواءمة في المصالح بين القطاعين، حيث سيؤثر النمو في أرباح القطاع الخاص ونجاحه بشكل إيجابي على تحصيل الضرائب من قبل الحكومة.

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