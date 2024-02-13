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جي أم سي بهبهاني تشارك في معرض أوتو لاند 2024

2/13/2024 11:08:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تشارك شركة محمد صالح ورضا يوسف بهبهاني وكلاء GMC في الكويت في معرض أوتو لاند، أكبر معرض سيارات في الكويت الذي يقام في أرض المعارض الدولية - مشرف، صالة رقم 5 والذي افتتح يوم الأربعاء 7 فبراير ويستمر لغاية 18 فبراير.
وكما عودت شركة محمد صالح ورضا يوسف بهبهاني عملاءها على أن تكون قربهم سواء من خلال معارضها المتميزة المنتشرة في الكويت أو من خلال العروض الخاصة في المولات التجارية الرئيسية، فإنها تحرص على المشاركة في كافة معارض السيارات المتخصصة التي تقام في الكويت وذلك لمنح زبائنها الأوفياء عروضا مميزة.
ولأنها تضع العملاء في المقام الأول لاهتماماتها، فقد خصصت لهذا المعرض عروضا قوية وفريدة تتمثل في إمكانية تقسيط سيارات GMC الجديدة لمدة خمس سنوات مقابل 0% أرباحا، كما يمكن للمهتمين اقتناء بعضها من دون دفعة مقدمة.
بإمكان عشاق GMC الاستمتاع بالتعرف على جديد إصدارات العام 2024 في ركن خاص بشركة محمد صالح ورضا يوسف بهبهاني في معرض أوتو لاند والذي يتضمن سيارات يوكون وآكاديا وتيرين دينالي ومركبة سييرا إليفيشن. ويتوسط هذه السيارات نجم المعرض الجديد GMC هامر SUV EV الذي تم الكشف عنه لأول مرة في الكويت والذي يأتيكم بمواصفات رائعة منها: قوة المحرك التي تصل لغاية 830 حصانا، وبميزة Watts to Freedom للتسارع المذهل من 0-100 كم بالساعة في غضون 3.5 ثوان، كما أن قوة بطارية ألتيوم الجبارة المزودة بها إحدى هذا الإصدار من GMC هامر يعتبر ميزة استثنائية حيث قدرت وكالة حماية البيئة إمكانية القيادة كهربائيا إلى 480 كم للشحنة الكاملة، ويتميز كذلك بعزم دفع إلى 12.880 نيوتن متر، ومن مواصفاته أيضا نمط Extra Mode للرفع بمقدار 15.25 سم تقريبا. سوف يعشق السائق والركاب تصميم المقصورة الداخلي بألوان ظلال القمر وواجهة التحكم بشاشاتها عالية الدقة كما ستشعر بحرية القيادة مع سقف انفينيتي المكشوف بالكامل.
وبهذه المناسبة، علق عادل بهبهاني المدير التنفيذي لشركة بهبهاني قائلا: يسعدنا في شركة محمد صالح ورضا يوسف بهبهاني أن نكون بالقرب من عملائنا ومن كل محبي سيارات GMC، لمنحهم الفرصة للتعرف على الموديلات الجديدة وليستفيدوا من أقوى عروضنا الخاصة التي ستسهل عليهم تملك سياراتهم المفضلة من GMC الجديدة وقيادتها قبيل موسم أعياد دولتنا الحبيبة الكويت، وأود أن أتقدم بالشكر للسادة المنظمين ولزوار جناحنا في معرض أوتو لاند من مسؤولين وسفراء وممثلي شركات وعملاء.

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