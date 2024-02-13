بيتك يدعم ابراز جهود المبتكرين من الشباب الكويتي

الرويح: مواصلة تمكين الشباب وتشجيع مبادرات الابتكار لتعزيز التنمية المستدامة

شارك بيت التمويل الكويتي (بيتك) في فعاليات المعرض الدولي الرابع عشر للاختراعات بالشرق الأوسط، الذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، بتنظيم من النادي العلمي وبدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، حيث بلغ عدد الدول المشاركة في المعرض 40 دولة عربية وأجنبية تقدمت بأكثر من 200 اختراع.وأقيم حفل إعلان الفائزين وتكريم المشاركين وسط حضور حاشد تقدمه وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل العدواني، ممثلا عن صاحب السمو الأمير، وكذلك بحضور رئيس مجلس إدارة النادي العلمي ورئيس اللجنة العليا للمعرض طلال الخرافي، الذي تقدم بالشكر الى «بيتك» لمساهمته في إنجاح المعرض ودوره الكبير في تحفيز الشباب الكويتي ودعم العلم والمعرفة ومبادرات الابتكار المختلفة.كما أشاد بجهود «بيتك» بالتواجد الدائم في الفعاليات الدولية المقامة في الكويت والتعاون الممتد مع النادي العلمي في العديد من المبادرات.وخلال حفل اختتام المعرض، تم تكريم «بيتك» ممثلا بنائب المدير العام للعلاقات العامة والإعلام، يوسف الرويح، الذي تسلم التكريم من وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل العدواني، ممثلا عن صاحب السمو الأمير. وقال الرويح بهذه المناسبة، ان مشاركة «بيتك» في المعرض كشريك استراتيجي، تؤكد دعمه المتواصل للأنشطة العلمية وإبراز جهود المبتكرين من الشباب، وتوفير الفرص المناسبة لهم لعرض اختراعاتهم واستثمارها لتحقيق التطور المنشود في مختلف جوانب المجتمع، مبينا ان عدد المخترعين الكويتيين بلغ 21 مخترعا تقدموا بـ 14 اختراعا يمثلون جهات علمية عدة هي جامعة الكويت، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، ومركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع وغيرها، وتمكن 6 كويتيين من حصد جوائز في المعرض.وأشار الرويح إلى أن «بيتك» يحرص دائما على المشاركة في مثل هذه الفعاليات، ضمن إطار المسؤولية الاجتماعية ودعم الشباب والاهتمام بدعم المخترعين الكويتيين خاصة ومخترعي العرب والعالم بشكل عام لتحفيز المبدعين على مواصلة إبداعهم، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من نتاج إبداعاتهم ليعود ذلك بالفائدة على المجتمع بأكمله.واختتم الرويح بالتأكيد على مواصلة دعم مثل هذه الفعاليات التي تعزز ثقافة الاختراع والابتكار، وتبرز إمكانية الشباب، ضمن استراتيجية «بيتك» في تمكين الشباب وتشجيع مبادرات الابتكار والتحول الرقمي لتعزيز التنمية المستدامة ومواصلة الريادة في المسؤولية الاجتماعية.