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مشاركة متميزة من إكسيد الغانم في أكبر معرض للسيارات في الكويت

2/13/2024 11:08:02 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) انطلقت يوم الخميس الماضي فعاليات معرض أوتو لاند في أرض المعارض في مشرف، حيث فتحت أبواب صالاتها لأكبر معرض سيارات في الكويت والذي يقام من 7 فبراير وحتى 18 فبراير ويتزامن مع انطلاق الاحتفالات الوطنية في البلاد. شهد افتتاح المعرض مشاركة واسعة وحضور كثيف من ممثلي وسائل الإعلام وعشاق السيارات والمؤثرين في الكويت، الذين حضروا لاستعراض أحدث التكنولوجيا والابتكارات في قطاع صناعة السيارات، والتعرف على مختلف الطرازات الجديدة والاستفادة من العروض المتميزة. تفوق المعرض في استقطاب مشاركة أبرز العلامات التجارية ووكالات السيارات في الكويت بهدف تعزيز التواصل المباشر مع العملاء وعرض أبرز منتجاتهم وخدماتهم.
ومن خلال مشاركتها في معرض أوتو لاند الكويت، سلطت «إكسيد الغانم» الضوء على أسطول سياراتها المتميزة وبالأخص على تصميم سيارة «VX» الجديدة كليا، وهو أحدث طراز أطلقته «EXEED» في الأسواق العالمية.
حضور لافت لـ «EXEED» في أوتو لاند
سعت «EXEED» من خلال المشاركة في أتو لاند الكويت إلى عرض رؤيتها الطموحة في اتخاذ الريادة والديناميكية والذكاء التكنولوجي كعناصر أساسية في تطوير وتصميم سياراتها. فتواجدت بفاعلية في المعرض من خلال إقامة جناحين في كل من قاعة (4) وقاعة (6) لإبراز أسطولها المتنوع من سيارات الدفع الرباعي. وعرضت كل من طرازات «RX» و«VX» و«LX» و«TXL» والذين يتميزون جميعا بقدراتهم الفائقة، وديناميكية قيادتهم الاستثنائية، وأدائهم القوي، والتقنيات الحديثة، وأنظمة الأمان متقدمة، بالإضافة إلى توفير أعلى مستويات الراحة والترفيه للركاب.
وحرص العديد من زوار جناحي «إكسيد الغانم» على رؤية طراز «RX» الرياضي الجديد والفخم عن قرب والتعرف على مميزاته وخصائصه المختلفة، حيث تعبر من أكثر سيارات الدفع الرباعي فخامة وتقدما من الناحية التكنولوجية ضمن فئتها في السوق المحلية. وتعد «RX» أيقونة لعصر جديد في استراتيجية «EXEED» الحديثة والتي تطمح لتصميم وتصنيع أسطول سيارات باستخدام آخر ما توصلت تكنولوجيا السيارات الهندسية بهدف الجمع ما بين الأداء القوي الثابت والمظهر العصري الأنيق.
الكشف عن التصميم المتطور لـ «VX»
الجدير بالذكر أن منذ العام 2019، طورت «EXEED» فلسفة تصميم قائمة على دمج الفن والاستكشاف، حيث سعت من خلال هذه التوجه لتأسيس مفاهيم جديدة للفخامة في عالم صناعة السيارات من خلال دمج عناصر كلاسيكية للفخامة والرفاهية مع أحدث التطورات التكنولوجية في تجربة القيادة وأنظمة الترفيه داخل السيارة.
وضمن إطار رؤية «EXEED» في تعزيز جوانب البحث والابتكار، تم تصميم «VX» الجديدة في المركز الأوربي للتصميم في ألمانيا. درس الخبراء في المركز كافة جوانب وتفاصيل المواد المستخدمة وألوان السيارة الخارجية والداخلية بهدف التعبير عن أحدث توجهات التصميم المعاصرة في عالم السيارات الفارهة.
ويمكن تلخيص فلسفة تصميم ال«VX» الجديدة كليا في 3 عبارات: الفخامة الجديدة، والفخامة الكلاسيكية، والتكنولوجيا الذكية. ونتج عن هذه الفلسفة اختيار الألوان البنية والدافئة واستخدام مواد كالخشب والجلد لتعزيز الإحساس بكل من الفخامة والراحة عند قيادتها.
كما تم تصميم مقصورة السيارة بعناية فائقة، فهي تمتاز بالرحابة والفخامة المعززة بشاشة عرض بانورامية توفر للمستخدم تجربة سلسة وجمالية أثناء القيادة، وهي مجهزة بمقاعد مريحة وأنيقة تعزز الاسترخاء والاستمتاع خلال الرحلات الطويلة. كما تمنح «VX» لركابها تجربة حسية وصوتية غامرة من خلال نظام «iFLYTEK» الصوتي الذي يشمل 32 مكبرا صوتيا موزعين في مقصورة السيارة بشكل هندسي دقيق، وبإضافة إضاءة داخلية مدروسة بعناية. كما تمتاز «VX» بناقل الحركة Aisin 8AT الجديد عالي الكفاءة والذي يوفر استجابة سريعة، وتسارع سلس، وأداء قوي مما يجعل قيادتها تجربة فريدة في كل مرة.
والجدير بالذكر أنه بالإمكان زيارة جناحي «إكسيد الغانم» للتعرف على تفاصيل ومعلومات أكثر عن «RX» و«VX» وباقي أسطول «EXEED» المتميز.

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