102 8 مليون دولار أرباح جي إف إتش في 2023 بنمو 14%



غازي الهاجري: النتائج تعكس إستراتيجية تعزيز محافظ التمويل والاستثمار.. وتحقيق القيمة لمساهميها

قوتنا وقدرتنا على مواصلة تحقيق النمو عاماً تلو الآخر.. تجعلنا نشعر بالكثير من الفخر تجاه إنجازاتنا

هشام الريس: عملنا على تهيئة نهجنا التشغيلي لمواكبة أوضاع السوق.. والاستفادة من الفرص الجيدة ركزنا بالعام الماضي على تعزيز أوضاعنا بالقطاعات المقاومة للركود في الأسواق المحلية والعالمية



أعلنت مجموعة «جي إف إتش» المالية عن نتائجها المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، حيث حققت المجموعة ربحا صافيا يؤول للمساهمين بقيمة 102.86 مليون دولار، مقارنة بربح بلغ 90.25 مليون دولار في عام 2022، وبزيادة بنسبة 13.97%.

وأوضحت المجموعة في بيان صحافي، أن هذه المكاسب تعزى إلى النمو الذي طرأ في نشاط الصيرفة الاستثمارية، والمساهمات المحققة من الشركة التابعة المختصة بالصيرفة التجارية والدخل المحقق من الاستثمارات الخاصة بالإضافة إلى أنشطة الخزينة، بلغت قيمة الربح للسهم الواحد عن العام الماضي 2.95 سنت، مقارنة مع 2.65 سنت لعام 2022، بزيادة 11.32%.

وبلغ إجمالي الدخل في العام الماضي 369.53 مليون دولار، بزيادة بنسبة 24.1%، مقارنة مع 297.76 مليون دولار للعام السابق، وبلغ صافي الربح الموحد للسنة نحو 105.23 ملايين دولار، مقارنة بما مقداره 97.71 مليون دولار في عام 2022، بزيادة قدرها 7.69%.

وبلغت قيمة المصروفات الإجمالية للسنة الماضية 264.3 مليون دولار، مقارنة بما قيمته 200.06 مليون دولار في عام 2022، بزيادة بنسبة 32.11%، وبلغت قيمة إجمالي حقوق المساهمين ما مقداره 989.54 مليون دولار كما بنهاية ديسمبر 2023، بانخفاض بنسبة 0.71%، مقارنة مع 996.6 مليون دولار بنهاية 2022.

وارتفع إجمالي قيمة أصول المجموعة بنسبة 13.93% لتصل إلى 11.12 مليار دولار كما في 31 ديسمبر 2023 مقارنة مع 9.76 مليارات دولار في 31 ديسمبر 2022، وتماشيا مع النتائج المالية الجيدة للمجموعة، أوصى مجلس الإدارة بتوزيعات نقدية بإجمالي 6.2% على القيمة الاسمية (0.0164 دولار للسهم) بموجب موافقة الجمعية العمومية والجهات الرقابية.

وتدير مجموعة «جي إف إتش» حاليا أكثر من 21 مليار دولار من الأصول والصناديق، بما في ذلك محفظة عالمية من الاستثمارات في الخدمات اللوجستية والرعاية الصحية والتعليم والتكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وأوروبا وأميركا الشمالية.

نتائج الربع الرابع

وفيما يخص النتائج المالية للمجموعة عن فترة الربع الرابع من عام 2023، فقد بلغت قيمة الربح الصافي العائد للمساهمين ما مقداره 23.94 مليون دولار للربع الأخير من السنة مقابل 24.02 مليون دولار في الربع الأخير من 2022، بانخفاض بنسبة 0.32% نتيجة للمساهمة المنخفضة من شركة الصيرفة التجارية التابعة للمجموعة خلال هذا الربع.

وبلغت قيمة الربح للسهم خلال الربع ما مقداره 0.69 سنت، مقارنة مع 0.74 سنت في الربع الأخير من عام 2022، بلغت قيمة إجمالي الربح ما مقداره 108.24 ملايين دولار للربع الأخير من السنة مع مساهمات جيدة من الشركات التابعة للمجموعة، والدخل المحقق من عمليات الاكتتاب ورسوم المحافظ الاستثمارية، وأنشطة الخزينة، هذا بالمقارنة بما مقداره 109.73 ملايين دولار في الربع الأخير من عام 2022، بانخفاض قدره 1.36%.

وبلغت قيمة الربح الصافي الموحد للربع الأخير ما مقداره 24.18 مليون دولار، مقارنة مع 26.23 مليون دولار في الربع الأخير من عام 2022، بانخفاض بنسبة 7.82%، وبلغت قيمة إجمالي المصروفات للربع ما مقداره 84.06 مليون دولار، مقابل 83.5 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق، بانخفاض بنسبة 0.67%.

مواصلة النجاح والنمو

وتعليقا على النتائج المالية للمجموعة، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة «جي إف إتش» المالية غازي الهاجري: «نتيجة لدخولنا عام 2023 بوتيرة قوية، يسرنا أن نعلن عن عام آخر من النتائج الربحية المعززة والزيادة المضاعفة بالدخل، حيث تعكس هذه النتائج الطيبة بما تتسم به استراتيجية لرفع محافظ التمويل والاستثمار واستمرار المجموعة تحقيق القيمة المرجوة لمساهميها».

وأضاف بالقول: «نحن مسرورون أن نعلن عن توزيعات نقدية جيدة بنسبة 6.2% على القيمة الاسمية لجميع المساهمين، ولقد انصب تركيزنا الدائم خلال العام على خطوط الأعمال الرئيسية، مما سمح لنا ببناء أنشطتنا الأساسية والتوسع في محافظنا الاستثمارية في القطاعات والمناطق الجغرافية منخفضة المخاطر خاصة الخليج وأمريكا».

وتابع: «مازالت قوتنا وقدرتنا على تحقيق النمو عاما تلو الآخر تجعلنا نشعر بالكثير من الفخر تجاه انجازاتنا وتجاه الثقة التي تحظى بها المجموعة من قبل المستثمرين والسوق.

ومع انتهاء عام 2023 وما شهدته من نتائج إيجابية، نتطلع في هذا العام وما بعد ذلك إلى مواصلة تحقيق قيمة أكبر لمستثمرينا ومساهمينا، كما سنسعى جاهدين لتنمية محافظنا الاستثمارية وأصولنا الاستراتيجية عبر الأسواق الرئيسية التي نركز عليها في المنطقة وعلى المستوى الدولي».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لمجموعة «جي إف إتش» المالية هشام الريس: «يسرنا أن نعلن عن عام آخر من النمو والأداء الجيد، مع ارتفاع في الدخل بنسبة 24.1% والأرباح بنسبة 14% خلال عام 2023».

وأضاف الريس: «لقد تحقق ذلك بدعم من المساهمات الجيدة على مدار العام من خطوط أعمال المجموعة الرئيسية الممثلة في الصيرفة الاستثمارية والصيرفة التجارية والخزينة والاستثمارات الخاصة. حافظنا على قوتنا وأسلوبنا المبتكر، مع تهيئة نهجنا التشغيلـــي لمواكبة أوضاع السوق والاستفادة من فرص الأعمال الجيدة».

ولفت إلى انه على مدار العام الماضي، ركزت المجموعة على تعزيز أوضاعها في القطاعات المقاومة للركود في الأسواق المحلية والعالمية، وتمكنت أيضا خلال الربع الأخير من إقفال ثلاث معاملات مهمة بقطاعي الرعاية الصحية والخدمات اللوجستية في السعودية، حيث نرى هناك إمكانات هائلة لتحقيق القيمة وفرصة سانحة للاستفادة من اتجاهات الاقتصاد الكلي الإيجابية.

وتابع بالقول: «من خلال كل ذلك نعمل جاهدين على زيادة مساهماتنا لتحقيق النمو والتنمية المستدامة للقطاعات والأسواق التي نستثمر فيها وبما يصب في مصلحة جميع مساهمينا.

في الختام، أود أن أتقدم بخالص التقدير والامتنان إلى السادة المساهمين والمستثمرين والجهات الرقابية والشركاء لثقتهم المستمرة في جي إف إتش. كما أشعر بالكثير من الفخر تجاه مواردنا البشرية في المجموعة، لأدائهم المتميز خلال عام 2023، ونثق في قدرتهم على تنفيذ استراتيجيتنا خلال عام 2024».

نظرة على وحدات الأعمال

وتقوم مجموعة «جي إف إتش» بتشغيل ثلاثة خطوط أعمال رئيسية، واصل كل منها تقديم أداء ومساهمات جيدة خلال الربع الأخير، ما أدى إلى دعم النمو في صافي أرباح المجموعة لعام 2023 بأكمله.. وفيما يلي نظرة على أداء وحدات المجموعة:

إدارة الاستثمار

خلال الربع الأخير، نجحت جي إف إتش بارتنرز، منصة الاستثمار العقاري العالمي للمجموعة، في إطلاق ثالث محفظة للعيادات الطبية بالولايات المتحدة على المستثمرين، وتخارجت من أول محفظة متنوعة لسكن الطلاب بالولايات المتحدة والتي تم الاستحواذ عليها في عام 2021، ما أدى إلى تحقيق معدل عائد على الاستثمار قدره 10.4% للمستثمرين في الصندوق بعد فترة استثمار مدتها سنتان.

وبالإضافة إلى ذلك، أغلقت المجموعة ثلاثة استثمارات استراتيجية في المملكة العربية السعودية، شملت معاملتين جديدتين من خلال منصتها الإقليمية الرائدة للرعاية الصحية، هيليان، التي استحوذت على حصة قدرها 70% في مجمع طبي رائد في الرياض، وحصة ملكية بنسبة 60% في أحد المســــتشفيات الرائدة في السوق بالمنطقة الجنوبيــة.

أما المعامــلة الثالثة في المملكة فكانت الاستحواذ على شركة رائدة في مجال الخدمات الغذائـــية والخدمات اللوجستــــية في المملكة العربية الســعودية.

وخلال الربع الأخير، نجحت المجموعة أيضا في التخارج الجزئي من استثمارات خاصة بها في البحرين لصالح شركاء استراتيجيين، بما في ذلك في فندق ومنتجع العرين بارك.

الصيرفة التجارية

حققت الأعمال المصرفية التجارية للمجموعة، المصرف الخليجي (خليجي)، ربحا صافيا قدره 24.00 مليون دولار أميركي إلى مساهمي المصرف للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، مقارنة بصافي ربح قدره 37.16 دولارا أميركيا في عام 2022.

وبشكل إيجابي، تم تسجيل زيادة في الدخل قبل العائد لأصحاب حسابات الاستثمار ليصل إلى 234.13 مليون دولار خلال 2023، مقارنة بـ 164.98 مليون دولار لعام 2022، وتعزى الزيادة البالغة 41.91% إلى ارتفاع الدخل من أصول التمويل والودائع لدى استثمارات المؤسسات المالية في الصكوك والأوراق المالية الاستثمارية والرسوم والإيرادات الأخرى.

الخزينة والاستثمارات الخاصة

ظل أداء الخزينة والاستثمارات الخاصة للمجموعة جيدا خلال الربع مع المساهمات المستمرة في الدخل، وكان الأداء الإيجابي نتيجة لإيرادات الاستثمار الدورية ومكاسب السوق إلى السوق.

الاهتمام بتعزيز الممارسات البيئية والاجتماعية

خلال الربع الأخير، واصلت مجموعة «جي إف إتش» تعزيز ممارساتها المتعلقة بالمسائل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) وتوسيع مساهماتها لإحداث تأثير إيجابي عبر الأسواق الإقليمية والعالمية التي تنشط فيها.

ففي ديسمبر 2023، انضمت مجموعة جي إف إتش إلى المنتدى الاقتصادي العالمي كشريك مشارك. تمكنت المجموعة من خلال هذه الشراكة في المساهمة بشكل فعال في المناقشات الاقتصادية العالمية، وتقديم خبراتها ورؤيتها في قطاعات الاستثمار الأساسية.

ومن خلال مشاركتها في مبادرة «تشكيل مستقبل الأنظمة المالية والنقدية» التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، يمكن لمجموعة جي إف إتش أن تلعب دورا في معالجة بعض القضايا الأكثر إلحاحا في العالم من خلال التعاون مع قادة الصناعة لتحديد وخلق فرص النمو والتنمية.

الاستثمارات بقطاعات الصحة والأثر الاجتماعي

خلال الربع الأخير، واصلت المجموعة متابعة الاستثمارات في القطاعات الرئيسية مثل الرعاية الصحية والخدمات اللوجستية والخدمات الغذائية في المملكة العربية السعودية بما يتماشى مع استراتيجيتها لدعم القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني وتنمية المنطقة ورفاهيتها.

بالإضافة إلى ذلك، ساهمت مجموعة جي إف إتش في تطوير الرعاية الصحية في البحرين، من خلال الشراكة لإنشاء مركز متخصص لعلاج سرطان البروستات باستخدام تقنيات متطورة في الجراحة بمساعدة الروبوت، وهو الأول من نوعه في المنطقة، تطمح المجموعة الى مواصلة طرح أنظمة في الابتكار التشخيصي والعلاجي في مجال الرعاية الصحية المحلي.

الاستثمار بالرياضة والشراكات ذات الصلة

قامت المجموعة برعاية حدث الرجل الحديدي في البحرين في ديسمبر، مما يدل على دعمها للرياضة وأنماط الحياة الصحية.

ومن خلال الشراكة مع World Aquatics لوضع حجر الاساس لإطلاق أول مركز للتميز في المنطقة للرياضات المائية في البحرين.

تواصل مجموعة جي إف إتش البحث عن فرص لدعم الأحداث الرياضية ذات الشهرة العالمية والمحلية التي لا تعزز أنماط الحياة الصحية فحسب، بل تلعب أيضا دورا في جذب الزوار والاستثمارات من جميع أنحاء العالم إلى البحرين.