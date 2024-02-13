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البيت تستحوذ على مشروع عقاري في أميركا بـ 53 مليون دولار

2/13/2024 11:08:01 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت شركة بيت الأوراق المالية «البيت» عن استكمالها الاستحواذ على مشروع عقاري جديد في قطاع الصناعات الخفيفة في الولايات المتحدة الأميركية بتكلفة إجمالية بلغت 53 مليون دولار، ويعد المشروع الجديد هو المشروع التطويري الحادي عشر للشركة في هذا القطاع.
وفي هذا السياق، قال نائب رئيس أول إدارة الثروات محمد الشايع، إن «البيت» تعتز بثقة العملاء في مشاريعها العقارية، حيث تمكنت الشركة مع عملائها من إتمام أحد عشر مشروعا في الولايات المتحدة الأميركية بلغت قيمتها الإجمالية 225 مليون دولار. وأضاف الشايع أن المشروع الجديد سيقام على قطعة أرض في مدينة بلانت سيتي في منطقة تامبا باي الكبرى بولاية فلوريدا لتطوير مبني صناعي من الفئة الأولى (Class A) مصمم ومتعاقد على تأجيره إلى إحدى الشركات المدرجة ضمن قائمة فورتشن لأفضل 500 شركة في العالم.

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