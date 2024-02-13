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الوطني يطلق حملة تحويل الراتب الجديدة بمزايا حصرية

2/13/2024 11:08:01 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في إطار حرصه المتواصل على إثراء التجربة المصرفية لعملائه وتوفير أفضل الخدمات والعروض الاستثنائية لهم من خلال الحملات الفريدة التي تمنحهم مكافآت مميزة، أطلق بنك الكويت الوطني حملة تحويل الراتب الجديدة لعام 2024، والتي توفر للعملاء فرصة الحصول على مزايا تصل قيمتها إلى 5 آلاف دينار.
وستمنح حملة تحويل الراتب لهذا العام العملاء مزايا استثنائية مع أرقى الباقات التي تقدم لهم أقوى العروض الحصرية وأفضل البطاقات وأنسب الحلول التمويلية التي تناسب احتياجاتهم، بما في ذلك الخصومات والمكافآت الفورية في أكثر من 900 محل مشارك، مع إمكانية الوصول إلى أكبر شبكة فروع في جميع أنحاء الكويت.
وستشمل المزايا التي سيحصل عليها العملاء عند تحويل الراتب هدايا نقدية وأعلى استرداد نقدي وأفضل مجموعة من بطاقات الائتمان بالإضافة إلى أفضل الباقات التي تناسب كافة مستويات الرواتب وتذاكر سينما مجانية أسبوعية إلى جانب قسائم أسبوعية من موقع طلبات.
وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي للخدمات الشخصية والرقمية محمد العثمان: نحرص دائما على توفير أفضل العروض المميزة والمزايا الحصرية لعملائنا التي تناسب مختلف الشرائح والأعمار، لذلك أطلقنا حملة تحويل الراتب لهذا العام بمزايا ومكافآت استثنائية لا تضاهى.
وأضاف: تحويل الراتب يمنح العملاء الفرصة التمتع بالحلول المصرفية المميزة التي يوفرها بنك الكويت الوطني تشمل الخدمات الرقمية المبتكرة وحلول الدفع الأكثر تطورا باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا، بما يساهم في منح العملاء تجربة مصرفية تتميز بأعلى درجات الرفاهية والأمان وراحة البال.
وأكد العثمان أن كل العروض التي تتضمنها حملة تحويل الراتب هذا العام تم تصميمها بعناية وبما يتوافق مع احتياجات العملاء والمتطلبات الموسمية، بهدف تقديم العروض الأكثر قيمة وملاءمة لعملائنا دائما.
وأشار إلى أن تحويل الراتب يمنح العملاء فرصا للحصول على مزايا خاصة الحلول المصرفية والاستثمارية الأخرى، والخصومات الفورية، ونقاط برنامج مكافآت الوطني والذي يعد أكبر برنامج للمكافآت على مستوى الكويت.
ويحصل عملاء بنك الكويت الوطني على العديد من المزايا الاستثنائية عند تحويل راتبهم إلى البنك والتي تشمل الاستفادة من أكبر شبكة مصرفية في الكويت، سواء من ناحية الفروع أو أجهزة السحب الآلي، وأيضا الانتشار الجغرافي في الأسواق الإقليمية والعالمية الرئيسية.
ويمكن لعملاء بنك الكويت الوطني إتمام معاملاتهم المصرفية بكل سرعة وسهولة وفي أي وقت من خلال قنوات البنك الإلكترونية، والتي تأتي في مقدمتها خدمة الوطني عبر الموبايل والتي يعمد البنك إلى تطويرها وإضافة التحديثات إليها باستمرار ودائما ما تلقى إقبالا كبيرا من العملاء، حيث أصبحت تستحوذ على النصيب الأكبر من المعاملات المصرفية.

MENAFN13022024000130011022ID1107848915

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