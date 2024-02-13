الدراسات المصرفية إدارة المخاطر تحتل أهمية كبرى لتحقيق أهداف البنوك

MENAFN - Al-Anbaa) كشف معهد الدراسات المصرفية عن الإصدار الأخير من نشرته التوعوية «إضاءات»، حيث يتناول العديد الجديد مستقبل إدارة المخاطر التشغيلية، حيث يرتكز مفهوم إدارة المخاطر بشكل رئيسي على عملية تحديد وتقييم المخاطر باختلاف أنواعها، مع أهمية اختيار طرق إدارتها.

فعلى سبيل المثال، تركز إدارة المخاطر بالبنوك على العمليات التي يقوم بها البنك، بغرض تحديد المخاطر التي من المحتمل التعرض لها وكيفية إدارتها ورسم السياسات المستقبلية وتحديد طرق قياسها، لكي يتمكن البنك من التحوط لها، وتقليل أثرها السلبي، وتطوير الميزة التنافسية للبنك، ثم تحديد كيفية التعامل مع الخسائر التي يمكن أن تحدث بسببها، عبر اتخاذ التدابير المناسبة.

وتناولت نشرة «إضاءت» أنواع المخاطر في القطاع المصرفي، حيث تتمثل في مخاطر السيولة والتي تتعلق بقدرة البنوك على تلبية التزاماتها المالية في الأوقات المناسبة، ومخاطر الائتمان وهي تتعلق باحتمالية عدم قدرة المقترض على سداد الالتزامات المالية المتعلقة بالائتمان كما تم الاتفاق عليه، ومنها مخاطر التعثر، ثم مخاطر السوق والتي تنشأ نتيجة التقلبات والتغيرات في الأسواق المالية والاقتصادية ومنها مخاطر تقلبات أسعار الأصول المالية مثل الأسهم، وكذلك مخاطر سعر الفائدة ومخاطر سعر الصرف، والمخاطر التشغيلية التي تنشأ نتيجة عمليات البنك اليومية والأنشطة التشغيلية وقد تشمل مجموعة متنوعة من العوامل مثل الأخطاء البشرية وتكنولوجيا المعلومات.

وشددت النشرة على أن إدارة المخاطر تحتل أهمية كبرى في تحقيق أهداف البنك، والمحافظة على سمعته وبناء الثقة لدى جميع أصحاب المصلحة، وعلى اختلاف أنواع المخاطر التي يتعرض لها البنك، فإن المخاطر التشغيلية تتعلق بجميع العمليات المصرفية وأنظمة التشغيل للبنك وطريقة عمل الموظفين، بالإضافة إلى الامتثال والالتزام باللوائح والقوانين المنظمة للعمل.