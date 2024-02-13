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التجاري يتواجد في معرض الكويت للاستدامة

2/13/2024 11:08:00 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تواجد البنك التجاري الكويتي من خلال جناح له في «مروج» كراع ذهبي لمعرض الكويت للاستدامة المختص باستعراض كل ما يتعلق ببيئة نظيفة ونشر الوعي بمفهوم الاستدامة وأيضا عرض أحدث أنواع السيارات الكهربائية والهجينة في السوق الكويتي والمنتجات الصديقة للبيئة وتعريف الجمهور بأهميتها في تخفيض الانبعاثات الكربونية وتخفيف حدة تغير المناخ، حيث استقبل فريق المبيعات والتسويق التابع لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد الجمهور للإجابة عن استفساراتهم حول منتجات وخدمات البنك.
وعلى هامش المعرض، تم تعريف الجمهور بعرض تمويل السيارات الذي يقدمه التجاري وهو عبارة عن خصم يصل إلى 1000 دينار عند تمويل أي سيارة يختارها العميل بالإضافة إلى تعريفهم بأحدث المنتجات والخدمات المصرفية الرقمية التي يقدمها البنك وأفضل العروض التي تلبي احتياجات جميع عملائه.
ومن المعروف أن البنك التجاري الكويتي يحرص دوما على الالتزام بمسؤوليته تجاه المجتمع من خلال مساهماته في الحملات البيئية التي تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي، حيث شارك البنك في هذا المعرض لتسليط الضوء على أهمية زيادة الوعي بالمخاطر الصحية التي يسببها التلوث وانتشار المخلفات والنفايات، وتجسيدا لدوره الريادي كبنك يساند المبادرات الرامية إلى المحافظة على البيئة ودعم ومساندة الجهود الهادفة إلى الاهتمام بالصحة والنظافة بما يسهم في خلق بيئة صحية ونظيفة خالية من النفايات الملوثة.

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