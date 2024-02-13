19 7 مليون دينار أرباح وربة في 2023



حمد الساير: أرباحنا القوية تتزامن مع مواصلة تحقيق أهدافنا الإستراتيجية لترسخ مكانة البنك

«وربة» يواصل تقديم خدمات فائقة التطور والتميز للعملاء.. واستمرار تطوير كوادره الوطنية

شاهين الغانم: نتائجنا القياسية نتاج التنفيذ الأمثل لإستراتيجيتنا والالتزام بتطبيق أفضل الممارسات إستراتيجية التحول الرقمي تكتسب زخماً كبيراً وهدفنا تحسين تجربة العملاء ومواكبة تطلعاتهم

أعلن بنك وربة عن نتائجه المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، حيث أظهرت النتائج تحقيق البنك لأرباح صافية بلغت 19.7 مليون دينار، ما يعادل 8.05 فلوس ربحية للسهم الواحد، وذلك مقارنة بأرباح بلغت 19.3 مليون دينار، ما يعادل 7.16 فلوس ربحية للسهم.وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع 6% أسهم منحة على المساهمين المسجلين بسجلات البنك في الجمعية العمومية، علما بأن هذه التوصية تخضع لموافقة الجمعية العمومية والجهات الرقابية، وبلغ إجمالي إيرادات التشغيل 245 مليون دينار بنسبة نمو 53% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022 والتي بلغت 160 مليون دينار.وشهدت محفظة التمويل نموا بنسبة 10% لتبلغ 3.5 مليارات دينار، بينما ارتفع إجمالي الأصول إلى 4.8 مليارات دينار، بزيادة قدرها 631 مليون دينار وبنسبة 15%، مقارنة بالفترة ذاتها من 2022، والتي بلغت 4.2 مليارات دينار وزادت حسابات المودعين إلى 2.9 مليار دينار، بزيادة 233 مليون دينار في 2023، وبنسبة نمو بلغت 9% عن الفترة ذاتها من 2022.فيما بلغ الاستثمار في رصيد الاستثمار في الصكوك مبلغ 360 مليون دينار، بارتفاع قدره 75 مليون دينار، وبنسبة 26% عن نهاية العام 2022، وبالإضافة إلى ذلك، بلغ معدل كفاية رأس المال 16.98% متخطيا الحد الأدنى المطلوب من الجهات الرقابية، وهي نسبة تؤكد متانة المركز المالي لـ «وربة».ميزانية عمومية قويةوفي معرض تعليقه على النتائج المالية السنوية للبنك، قال رئيس مجلس إدارة في بنك وربة حمد مساعد الساير: «سعداء بتحقيقنا أرباحا قوية في عام 2023، وتزامنها مع مواصلة التقدم في مسار تحقيق أهدافنا الاستراتيجية، التي ترسخ مكانة بنك وربة وتعزز نموه المستقبلي، في ظل اعتماده على مصادر إيرادات مستدامة».وتوقع الساير استمرار نمو ربحية «وربة» في المستقبل بدعم من قوة الميزانية العمومية، ومستويات السيولة المريحة، والرسملة القوية، التي يتمتع بها البنك، إضافة إلى حصافة استراتيجية «وربة» في تنويع الإيرادات وإدارة المخاطر، والاستثمارات الضخمة التي حافظت على تفوق البنك في تقديم الخدمات الرقمية التي تدعم الأسس الصلبة التي يتمتع بها بنك وربة، وتدفع مساره نحو نمو مستقبلي مستدام، وتعزز جهوده من أجل تعظيم القيمة لمساهميه.وأضاف: «كل قطاعات الأعمال الرئيسية حافظت على وتيرة النمو، ما ساهم في ارتفاع إجمالي الإيرادات وتحسن نسبة التمويلات المتعثرة لتبلغ 0.83% مقارنة مع 1.07%، كما في 2022، وسيواصل البنك مسيرته لتقديم خدمات فائقة التطور والتميز للعملاء والاستثمار في تطوير الموظفين من الكوادر الوطنية وزيادة الاعتماد على الموردين المحليين».وأكد الساير مواصلة النمو المسؤول الذي يأخذ في الاعتبار تطبيق معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والالتزام بمعايير قياسية للخدمات المصرفية المسؤولة في الكويت، موضحا أن نمو الربحية يتزامن مع تعزيز صلابة المركز المالي للبنك، حيث تم الحفاظ على وتيرة نمو محفظة التمويل وودائع العملاء، وإجمالي الأصول، مع الاحتفاظ بمعدلات جودة أصول قوية، بفضل سياسة «وربة» المتحفظة لإدارة المخاطر.وأشار إلى أن «وربة» يواصل جهوده في تعزيز دور القطاع المصرفي وتقوية مكانته من خلال تحقيق الربحية والنمو المستدام، ومواكبة التطورات في مجالات الرقمنة وتطبيق الذكاء الاصطناعي والابتكار في المنتجات والحلول التمويلية والاستثمارية، والاستثمار الأمثل في الموارد البشرية وتعزيز المعرفة واستقطاب المواهب والكفاءات المصرفية الوطنية الشابة، ودعم ريادة الأعمال، وتقديم الخدمات المصرفية والتمويلية للشركات، ومساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة، منوها بأهمية مواصلة دور «وربة» السباق في المسؤولية الاجتماعية وتنفيذ المبادرات المجتمعية الاستراتيجية داخل المجتمع الكويتي.من جانبه، قال الرئيس التنفيذي في بنك وربة شاهين حمد الغانم إن النتائج المالية القياسية المحققة حتى نهاية العام 2023، والنمو المستدام الذي حافظ عليها «وربة» خلال السنوات الأخيرة جاء نتيجة التنفيذ الأمثل للاستراتيجية، وتجسيدا للأداء التشغيلي القوي، والالتزام بتطبيق أفضل الممارسات المصرفية المسؤولية، وإدارة المخاطر، والتوازن في تقديم الأولويات، وتعزيز الملاءة المالية والجدارة الائتمانية لبنك «وربة».وأكد الغانم أهمية مواصلة بنك وربة تحقيق نتائج إيجابية قوية، مثمنا ثقة المساهمين والعملاء ودعم مجلس الإدارة. كما أثنى على دور الجهات الرقابية، وعلى جهود الموظفين وكافة الشركاء، مؤكدا المضي قدما في تعزيز ريادة ومكانة «وربة» في السوق المحلي.ولفت إلى أن استراتيجية «وربة» في التحول الرقمي تكتسب زخما كبيرا، مبينا أن الجهود والتطبيقات الرقمية شملت العديد من المجالات بهدف تحسين تجربة العملاء ومواكبة تطلعاتهم، بالإضافة إلى المساهمة في زيادة الشمول المالي عبر إتاحة منظومة واسعة من الحلول المالية تحت تصرف العميل في أي وقت ومكان من خلال القنوات البديلة، مثل فروع وربة الذكية، و(الموقع الإلكتروني وتطبيق وربة عبر الهاتف)، والأجهزة التفاعلية الحديثة.وأشار الغانم إلى أن أي تطوير أو استحداث لخدمة جديدة هو نتاج التفاعل مع مختلف شرائح العملاء والاستماع بصورة مستمرة إلى آرائهم للوقوف على أساسيات ومنهجيات التطوير والتغيير لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز محفظة الخدمات والمنتجات.وأفاد الغانم بأن بنك وربة أعلن مؤخرا عن منظومة متكاملة من الحلول المبتكرة المتوافرة عبر تطبيقه للهواتف الذكية سواء للأفراد أو الشركات مثل خدمة «حاسبة الزكاة» وهي خدمة جديدة وفريدة تتضمن حساب زكاة الذهب وأسهم بنك وربة في القائمة الجانبية لتطبيق بنك وربة، وخدمة التداول بالذهب لعملائه في تطبيق بنك وربة الذي يعمل بنظامي IOS & Android.إضافة إلى إطلاق أول بطاقة مسبقة الدفع للرياضات الإلكترونية في الكويت، والتي تم تصميمها بشكل حصري لجذب شريحة جديدة من العملاء فضلا عن إطلاق تجربة الواقع الافتراضي ثلاثية الأبعاد للموارد البشرية.وأشار الغانم إلى أن بنك وربة شارك خلال العام 2023 في تمويلات مشتركة لإنشاء مشاريع كبرى في الخليج مفيدا بأن مشاركة وربة في هذه المشاريع تأتي ضمن خطته الإستراتيجية الهادفة لتوسعة نطاق عملياته التمويلية العابرة للحدود، معتبرا أن «وربة» داعم للقطاع الاقتصادي محليا وإقليميا باختياره أفضل الفرص التمويلية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.وذكر أن «وربة» حصد جوائز عالمية مرموقة تقديرا لدوره الرائد وإسهاماته البارزة في مجالات شتى في صناعة الصيرفة الإسلامية، وتميز حلوله وخدماته المالية، ونجح بنك وربة في تعزيز وزيادة تصنيف «ستاندرد آند بورز» للمعاير البيئية والاجتماعية والحوكمة لعام 2023 بنسبة 141% ليصبح البنك الإسلامي الأعلى تصنيفا في الكويت.كما حصل على شهادة الأيزو (27001:2022) لنظام إدارة أمن المعلومات كأول بنك في الكويت يعلن عن حصوله على تلك الشهادة، كما منحت «ماستر كارد» بنك وربة جائزتين كونه الشريك الأسرع نموا في مجال خدمات بوابة الدفع الإلكتروني.نقلة نوعيةواختتم الغانم تصريحه بأن بنك وربة قام بنقلة نوعية لمساهماته في المسؤولية الاجتماعية، حيث قام البنك بالتركيز على المشروعات المستدامة والتي تمثل حاليا أساسا لمشروعات بنك وربة والتي تتوافق مع توجهات وجهود الدولة الرامية إلى الحفاظ على البيئة والتأثير الأكبر لذلك في حماية بيئة الكوكب ككل، وقد أسهمت كل هذه الجهود بالإضافة إلى أنشطة وفعاليات البنك التي نظمها على مدار العام الماضي في تسليط الضوء على دور القطاع الخاص في دعم مجتمعنا المحلي.جدير بالذكر أن بنك وربة من البنوك التي حققت نجاحات كبيرة خلال فترة وجيزة، حيث احتل مركزا رياديا في مجال الخدمات المصرفية الرقمية الإسلامية للأفراد، وهو من أكثر البنوك المحلية بعدد المساهمين فيه، وتلك من أبرز المقومات التي تجعل البنك قريب من جميع أفراد المجتمع.دعم كبير لحملة «لنكن على دراية»أكد شاهين الغانم أن بنك وربة استمر للعام الثالث على التوالي في دعم حملة «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت لتوعية المواطنين والمقيمين بالكثير من الأمور المصرفية انطلاقا من مسؤولية البنك الاجتماعية.83.5 % نسبة العمالة الوطنية لدى «وربة»رعى «وربة» العديد من المعارض الوظيفية مؤخرا في إطار دعم البنك المستمر لاستكشاف المواهب الوطنية وتوفير فرص عمل وتدريب للشباب الراغب في الالتحاق بالعمل في القطاع المصرفي، وواصل البنك دعم موارده البشرية، لاسيما الوطنية التي بلغت نسبتها أكثر من 83.5% مع تمكين المرأة في العديد من المناصب القيادية.أرقام ذات دلالة٭ 245 مليون دينار الإيرادات التشغيلية بنسبة نمو 53%.٭ 10% نمواً في محفظة التمويل لتبلغ 3.5 مليارات دينار.٭ 2.9 مليار دينار إجمالي حسابات المودعين بزيادة 9%.٭ ارتفاع أصول البنك إلى 4.8 مليارات دينار بنسبة نمو 15%.٭ 16.98% معدل كفاية رأس المال متخطيا الحد الأدنى رقابيا.٭ 0.83% التمويلات المتعثرة لدى البنك.