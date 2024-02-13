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نفط الكويت تستقبل العروض المالية لتوريد عشرات أبراج الحفر 4 مارس المقبل

2/13/2024 11:07:59 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أحمد مغربي
كشف مصدر نفطي مسؤول لـ «الأنباء» أن نفط الكويت تنتظر تقديم العروض المالية لـ 4 مناقصات خاصة بتوريد أبراج حفر لتغطية توسع إنتاج الكويت خلال السنوات الـ 5 المقبلة.
وقال المصدر إن عقود المناقصات تشمل توريد أبراج حفر مختلفة الأحجام ما بين 1500 و3 آلاف حصان.
وذكر أن «نفط الكويت» حددت موعد 4 مارس المقبل كموعد مقترح لتقديم العروض المالية من قبل الشركات المؤهلة للمشاركة في المناقصات.
وشدد على أن «نفط الكويت» حريصة على سرعة تنفيذ العقود النفطية، للحفاظ على الطاقة الإنتاجية للكويت، وزيادة قدرتها الإنتاجية خلال المرحلة المقبلة. وقال إن هناك مناقصتين لتوريد أبراج حفر 1500 و3 آلاف حصان، بالإضافة إلى مناقصتين لتوريد أجهزة وأعمال مساندة للحفر المتوسط والعميق. تجدر الإشارة إلى «نفط الكويت» قدر طرحت المناقصات المذكورة في 15 و16 و20 نوفمبر 2023، وقد تم تأهيل عشرات الشركات العالمية والإقليمية والمحلية للمشاركة في المناقصات. هذا، وتسعى «نفط الكويت» إلى زيادة وتعزيز الطاقة الإنتاجية للنفط الخام، وتنفيذ مشاريع رأسمالية عدة للوصول إلى الإنتاج المستهدف عبر الاستثمار في التوسع بالقدرة الإنتاجية للبلاد، حيث كشف الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت أحمد العيدان في حفل إطلاق استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية لعام 2040 أن الشركة تعتزم الوصول إلى طاقة إنتاجية تبلغ 3.650 ملايين برميل يوميا من النفط في عام 2035 والاستمرار في هذا المعدل من الإنتاج حتى عام 2040، بالإضافة إلى إنتاج 1.5 مليار قدم مكعبة من الغاز الحر يوميا في عام 2040، وذلك لتكون شركة نفط الكويت مثالا للتميز التشغيلي على المستوى العالمي.

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