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MSCI تضم 6 أسهم خليجية جديدة لمؤشراتها

2/13/2024 11:07:59 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كشفت «MSCI» عن نتائج المراجعة ربع السنوية لمؤشراتها عبر إضافة ٦ أسهم خارجية لمؤشراتها، حيث تمت إضافة سهم أرزان القابضة من بورصة الكويت، وتضمنت المراجعة إضافة سهم إنفستكورب كابيتال من سوق أبوظبي إلى مؤشر «MSCI» للشركات الصغيرة.

كما أضافت «MSCI» أربع شركات سعودية إلى مؤشراتها، حيث انضم سهم شركة أديس القابضة إلى المؤشر القياسي العالمي، فيما تم شطب أسهم شركتي «بترورابغ»، و«التصنيع» من المؤشر، لينضما لمؤشر «Small Cap» للشركات ذات رأس المال الصغير.

بينما أضافت «MSCI»، ثلاثة أسهم أخرى إلى مؤشر الشركات ذات رأس المال الصغير، وهي لومي والإعادة السعودية وأنابيب السعودية، فيما قامت باستبعاد كابلات الرياض والأسماك، وفقا للمراجعة التي اطلعت عليها «العربية Business». وخلال المراجعة الأخيرة لمؤشر «إم إس سي آي للشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية»، تمت إضافة سهم «أكوا باور» السعودية، بالإضافة إلى 28 شركة أخرى، فيما تم شطب 31 شركة من المؤشر العالمي للشركات الإسلامية.

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