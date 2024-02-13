الأمم المتحدة: 30% من مدارس غزة قُصفت بشكل مباشر

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن 30% من مدارس غزة قُصفت بشكل مباشر.
وذكر أن 162 مبنى مدرسيا تعرض لقصف "مباشر"، مما يمثل نحو 30% من إجمالي 563 مبنى مدرسيا في غزة، ولفت إلى أن 26 مدرسة دُمرت تماما.
وقال إن "مدارس يدرس فيها حوالي 175 ألف طالب ويعمل فيها أكثر من 6500 معلم تعرضت للقصف المباشر".
وأضاف أنه "ما لا يقل عن 55% من المدارس في غزة ستتطلب إما إعادة إعمار كاملة أو إعادة تأهيل كبيرة".
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