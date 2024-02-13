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الأمم المتحدة: 30% من مدارس غزة قُصفت بشكل مباشر

2/13/2024 10:10:03 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن 30% من مدارس غزة قُصفت بشكل مباشر.


وذكر أن 162 مبنى مدرسيا تعرض لقصف "مباشر"، مما يمثل نحو 30% من إجمالي 563 مبنى مدرسيا في غزة، ولفت إلى أن 26 مدرسة دُمرت تماما.


وقال إن "مدارس يدرس فيها حوالي 175 ألف طالب ويعمل فيها أكثر من 6500 معلم تعرضت للقصف المباشر".


وأضاف أنه "ما لا يقل عن 55% من المدارس في غزة ستتطلب إما إعادة إعمار كاملة أو إعادة تأهيل كبيرة".


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