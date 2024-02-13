الفريق الرجوب ينقل رسالة من الرئيس لنظيره الجنوب أفريقي

(MENAFN
- Palestine News Network )
جنوب افريقيا /PNN / نقل أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، الفريق جبريل الرجوب، رسالة خطية من رئيس دولة فلسطين،الرئيس محمود عباس إلى نظيره الجنوب أفريقي، سيريل رامافوزا، حيث تضمنت تقدير الرئيس والقيادةالفلسطينية لموقف جنوب أفريقيا وجهودها لمحاكمة دولة الاحتلال في محكمة العدل الدولية وكافةالمؤسسات الدولية الأخرى، واستعرضت ما تشهده الأراضي الفلسطينية من تصاعد في وتيرة حربالإبادة الجماعية التي ينفذها الاحتلال بحق أبناء شعبنا.
كما التقى الرجوب وزيرة خارجية جنوب إفريقيا، الوزيرة ناليدي باندور واستعرض خلال اللقاء أبرز ماتشهده الأراضي الفلسطينية من تطورات على الصعيد السياسي في ظل الحرب الاحادية الجانب التيتشنها الة الحرب الاسرائيلية بحق كل ما هو فلسطيني، والهادفة للقضاء على الوجود الفلسطيني، وتدميرمشروع الدولة الفلسطينية.
وشدد الرجوب على أن القيادة الفلسطينية تسعى وبكافة الوسائل وفي كافة المحافل لانهاء هذه الحربالمسعورة وايقاف مسلسل جرائم الإبادة التي ترتكبها حكومة الاحتلال الاسرائيلي.
وتطرق الرجوب إلى أهمية تحقيق الوحدة الوطنية باعتبارها حاجة ضرورية ملحة للوقوف بوجه هذاالاحتلال، مشيرا إلى أن انهاء الانقسام وتحقيق الشراكة الوطنية يأتي على رأس اولويات القيادة وبشكلخاص في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ قضيتنا.
وجدد الرجوب التأكيد على تقدير القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس جهود
جنوبافريقيا وقيادتها للجهود القانونية أمام محكمة العدل الدولية بهدف محاكمة هذا الاحتلال الفاشي علىجرائمه بحق الشعب الفلسطيني، مثمنا الدور والجهد الكبيرين الذي بذلهما الفريق الجنوب افريقي فيمحكمة العدل الدولية.
كما ثمن الرجوب حفاوة الاستقبال الرسمي والشعب الذي شهدها منتخبنا الوطني لكرة القدم خلالتواجده في جنوب أفريقيا.
من جانبه أكد الرئيس رامافوزا على مواصلة العمل والتنسيق مع دولة فلسطين للوصول إلى إقامة الدولةالفلسطينية المستقلة وفق ما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية، مؤكدا أن العلاقات الثنائية بين البلدينممتدة وراسخة تاريخيا منذ عهد الرئيسين ياسر عرفات ونيسلون مانديلا.
كما أكدت وزيرة الخارجية على موقف جنوب أفريقيا الثابت والداعم لحقوق الفلسطينيين بالحريةوالاستقلال.
وتم الاتفاق على تنسيق الموافق على كافة المستويات وفي كافة المسؤسسات الدولية لتحقيق الحقوقالفلسطينية المشروعة.
وسيلتقي الفريق الرجوب خلال زيارته إلى جنوب أفريقيا العديد من الشخصيات السياسية والشعبيةوممثلي مؤسسات المجتمع المدني في جنوب أفريقيا.
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