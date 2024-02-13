الفريق الرجوب ينقل رسالة من الرئيس لنظيره الجنوب أفريقي

MENAFN - Palestine News Network ) جنوب افريقيا /PNN / نقل أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، الفريق جبريل الرجوب، رسالة خطية من رئيس دولة فلسطين،الرئيس محمود عباس إلى نظيره الجنوب أفريقي، سيريل رامافوزا، حيث تضمنت تقدير الرئيس والقيادةالفلسطينية لموقف جنوب أفريقيا وجهودها لمحاكمة دولة الاحتلال في محكمة العدل الدولية وكافةالمؤسسات الدولية الأخرى، واستعرضت ما تشهده الأراضي الفلسطينية من تصاعد في وتيرة حربالإبادة الجماعية التي ينفذها الاحتلال بحق أبناء شعبنا.

كما التقى الرجوب وزيرة خارجية جنوب إفريقيا، الوزيرة ناليدي باندور واستعرض خلال اللقاء أبرز ماتشهده الأراضي الفلسطينية من تطورات على الصعيد السياسي في ظل الحرب الاحادية الجانب التيتشنها الة الحرب الاسرائيلية بحق كل ما هو فلسطيني، والهادفة للقضاء على الوجود الفلسطيني، وتدميرمشروع الدولة الفلسطينية.



وشدد الرجوب على أن القيادة الفلسطينية تسعى وبكافة الوسائل وفي كافة المحافل لانهاء هذه الحربالمسعورة وايقاف مسلسل جرائم الإبادة التي ترتكبها حكومة الاحتلال الاسرائيلي.



وتطرق الرجوب إلى أهمية تحقيق الوحدة الوطنية باعتبارها حاجة ضرورية ملحة للوقوف بوجه هذاالاحتلال، مشيرا إلى أن انهاء الانقسام وتحقيق الشراكة الوطنية يأتي على رأس اولويات القيادة وبشكلخاص في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ قضيتنا.



وجدد الرجوب التأكيد على تقدير القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس جهود

جنوبافريقيا وقيادتها للجهود القانونية أمام محكمة العدل الدولية بهدف محاكمة هذا الاحتلال الفاشي علىجرائمه بحق الشعب الفلسطيني، مثمنا الدور والجهد الكبيرين الذي بذلهما الفريق الجنوب افريقي فيمحكمة العدل الدولية.

كما ثمن الرجوب حفاوة الاستقبال الرسمي والشعب الذي شهدها منتخبنا الوطني لكرة القدم خلالتواجده في جنوب أفريقيا.



من جانبه أكد الرئيس رامافوزا على مواصلة العمل والتنسيق مع دولة فلسطين للوصول إلى إقامة الدولةالفلسطينية المستقلة وفق ما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية، مؤكدا أن العلاقات الثنائية بين البلدينممتدة وراسخة تاريخيا منذ عهد الرئيسين ياسر عرفات ونيسلون مانديلا.



كما أكدت وزيرة الخارجية على موقف جنوب أفريقيا الثابت والداعم لحقوق الفلسطينيين بالحريةوالاستقلال.



وتم الاتفاق على تنسيق الموافق على كافة المستويات وفي كافة المسؤسسات الدولية لتحقيق الحقوقالفلسطينية المشروعة.



وسيلتقي الفريق الرجوب خلال زيارته إلى جنوب أفريقيا العديد من الشخصيات السياسية والشعبيةوممثلي مؤسسات المجتمع المدني في جنوب أفريقيا.