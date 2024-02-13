الجيش الإسرائيلي يبث فيديو يظهر السنوار داخل نفق في 10 أكتوبر

عرض الجيش الإسرائيلي الثلاثاء للمرة الأولى مقطعا مصورا قال إنه يظهر زعيم حماس في قطاع غزة يحيى السنوار داخل نفق في العاشر من اكتوبر، اي بعد ثلاثة أيام من الهجوم الذي شنته الحركة على جنوب إسرائيل.

وقال المتحدث باسم الجيش دانيال هغاري في مداخلة متلفزة إن المشاهد التي تظهر السنوار يسير داخل نفق مع قسم من عائلته، مصدرها كاميرا مراقبة عثر عليها خلال عملية للقوات الخاصة.

وأضاف "إنها نتيجة مطاردتنا، هذه المطاردة لن تتوقف حتى نعتقله (السنوار) حيا أو ميتا".

وأورد الجيش أن الفيديو يظهر العقل المدبر لهجوم السابع من اكتوبر، "يفر مع اولاده وإحدى زوجاته، يرافقهم شقيقه ابراهيم السنوار".

ولم تتمكن وكالة فرانس برس من التحقق في شكل مستقل من صحة الفيديو الذي صور بالأبيض والاسود ويظهر فيه رجل يقود امرأة وثلاثة اطفال ورجلا آخر قدم على أنه يحيى السنوار.

وتابع دانيال هغاري "هذا الفيديو أو سواه ليس مهما في الواقع. المهم هي المعلومات الاستخباراتية التي نجمعها والتي ستتيح لنا العثور على كبار المسؤولين في حماس والرهائن".

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الاسبوع الفائت أن السنوار "يفر من مخبأ الى آخر"، فيما تواصل القوات الاسرائيلية التي تتقدم في جنوب قطاع غزة قصف خان يونس، مسقط رأسه.

اندلعت الحرب في 7 أكتوبر عقب هجوم غير مسبوق شنّته حماس على جنوب إسرائيل أسفر عن مقتل أكثر من 1160 شخصًا، معظمهم مدنيّون، حسب حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس تستند إلى أرقام رسميّة إسرائيليّة.

وردّت إسرائيل بحملة قصف مركّز أتبعتها بهجوم برّي واسع في القطاع، ما أسفر عن مقتل 28473 شخصا في قطاع غزة، غالبيتهم من النساء والأطفال، بحسب وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.





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