غوتيريش: لا أحد في غزة لديه ما يكفي من الطعام

MENAFN - Palestine News Network ) نيويورك /PNN /قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إنه "لا أحد في غزة لديه ما يكفي من الطعام"، معربا عن قلقه بشأن قلة الغذاء في القطاع.

وقال غوتيريش في اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن السلام والأمن الدوليين: "يؤسفني القول إن عالمنا اليوم يعج بأمثلة على العلاقة المدمرة بين الجوع والصراع".

وأفاد الأمين العام أن "من بين 700 ألف شخص يعانون من الجوع في العالم، يعيش 4 من كل 5 منهم في هذا القطاع الصغير".

وقال الأمين العام إنه "يجب على الأطراف كافة في جميع الصراعات أن تلتزم بالقانون الدولي الإنساني"، منبها إلى أنه "في كثير من الأحيان، ليس هذا هو الحال".

ونبه غوتيريش إلى أن "المناخ والصراع يشكلان محركين رئيسيين لأزمة الغذاء العالمية التي نواجهها"، موضحا أنهما "السببين الرئيسيين لانعدام الأمن الغذائي الحاد لنحو 174 مليون شخص عام 2022"، بحسب موقع "أخبار الأمم المتحدة".

على صعيد اخر

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن 30 بالمئة من مدارس غزة قصفت بشكل مباشر.

وأفاد دوجاريك في مؤتمر صحفي، أن عمال الإغاثة الإنسانية في المنطقة يقومون بفحص صور الأقمار الصناعية لقياس تأثير الهجمات الإسرائيلية على التعليم.

وذكر أن 162 مبنى مدرسيا تعرض لقصف "مباشر"، ما يمثل حوالي 30 بالمئة من إجمالي 563 مبنى مدرسيا في غزة، ولفت إلى أن 26 مدرسة دمرت تماما.

وقال: "تعرضت مدارس يدرس فيها حوالي 175 ألف طالب ويعمل فيها أكثر من 6 آلاف و500 معلم للقصف المباشر".

وأضاف أنه "ما لا يقل عن 55 بالمئة من المدارس في غزة ستتطلب إما إعادة إعمار كاملة أو إعادة تأهيل كبيرة".

وكانت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية قد قالت، إن 286 مدرسة حكومية و65 تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" تعرضت للقصف والتخريب في قطاع غزة، ما أدى إلى تعرض 83 منها لإضرار بالغة، و7 للتدمير بالكامل، كما تعرضت 49 مدرسة في الضفة للاقتحام والتخريب.

وأضافت في تقرير نشرته في السادس من الشهر الجاري أن

4895 طالبا استُشهدوا و8514 أصيبوا بجروح منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي على قطاع غزة والضفة.

وأكدت التربية أن الاستهداف الإسرائيلي للمدارس طال 90% من الأبنية المدرسية والتربية الحكومية التي تعرضت لأضرار مباشرة وغير مباشرة، إضافة إلى 29% من الأبنية المدرسية لا يمكن تشغيلها لتعرضها لهدم كلي أو أضرار بالغة، وأن 133 مدرسة حكومية تم استخدامها كمراكز للإيواء في قطاع غزة.











