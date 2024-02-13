الإمارات تتصدر «عربية السيدات 2024» بـ «24 ميدالية ملونة» والبحرين تتفوق في «الذهب»



اختتمت لاعبات دولة الإمارات فعاليات النسخة السابعة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، التي أسدل الستار عنها مساء أول من أمس الاثنين، على صالة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وأقيمت منذ الثاني من فبراير الجاري، برعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، ونظمتها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، بمشاركة 560 لاعبة، يمثلن 63 فريقاً من 15 دولة، نافسن على ألقاب ثماني ألعاب أولمبية، بصدارة وتميز في حصاد الميداليات الملونة في البطولة برصيد 24 ميدالية ملونة، فيما تفوقت مملكة البحرين في حصاد الذهب برصيد 13 ميدالية ذهبية، وجاءت لاعبات كاراتيه الإمارات في صدارة الفرق العربية برصيد 7 ميداليات (4 ذهبيات وفضيتين وبرونزية).

24 ميدالية ملونة

وجاءت حصيلة الإمارات المتميزة في البطولة بواقع 10 ميداليات ذهبية، و8 ميداليات فضية، و6 ميداليات برونزية، حيث حصدن على صعيد منافسات الكاراتيه 7 ميداليات (4 ذهبيات وفضيتين وبرونزية)، كما حصدن في منافسات المبارزة 9 ميداليات (4 ذهبيات و3 فضيات وبرونزيتين)، بينما حققن على صعيد منافسات القوس والسهم 6 ميداليات بالتساوي بين المعادن الثلاثة الذهب والفضة والبرونز، كما أحرزن بألعاب القوى ميدالية فضية، بجانب برونزية الكرة الطائرة.

المبارزة الإماراتية

ونجحت المبارزة الإماراتية خلال المسابقات في التتويج بـ9 ميداليات ملونة، منها 5 في بطولة الفردي، إضافة إلى ذهبية فرق سلاح الآيبيه، وذهبية وبرونزية سلاح السابر، وذهبية سلاح الفلوريه، فيما حصدت ميداليات الفردي كل من مهرة عبدالله «ذهبية»، وأصيلة درويش «فضية»، وحمدة أحمد التميمي «فضية»، وشيخة الزعابي «فضية»، وخديجة المسماري «برونزية».

القوس والسهم

وفي منافسات القوس والسهم، كان الحصاد الأكبر من الميداليات من نصيب الإمارات، حيث فازت لاعباته بـ6 ميداليات ملونة، بواقع ذهبيتين وفضيتين وبرونزيتين، فيما نالت السعودية ذهبية وفضية، وحصدت البحرين ذهبية وبرونزية، ونالت الكويت ميدالية برونزية.

تمثيل مشرف

وفي تمثيل مشرف، حققت لاعبات البحرين حضوراً لافتاً وقوياً يعكس مدى التطور الفني والبدني للاعباتها المشاركات على صعيد منافسات 8 ألعاب، حيث صعدت سيدات البحرين على منصة التتويج في 23 مناسبة بواقع 13 ميدالية ذهبية، و7 فضيات، و3 برونزيات، ضمن مختلف الألعاب التي شاركن بها، وكان النصيب الأكبر لبطلات ألعاب القوى البحرينية، حيث حصدن 14 ميدالية (9 ذهبيات و5 فضيات)، كما حصدت بطلات البحرين ذهبية وفضية في الطاولة، بالإضافة إلى ذهبيتين في الرماية، وذهبية وبرونزية في القوس والسهم، وفضية الطائرة، وبرونزية السلة، وبرونزية المبارزة.

تفوق الكاراتيه

وفي الكاراتيه بمنافستيه «الكاتا» و«الكوميتيه»، جاءت الإمارات في صدارة الدول المشاركة برصيد 7 ميداليات (4 ذهبيات وفضيتين وبرونزية)، أما على مستوى الأندية فاعتلى نادي نصيب السوري صدارة لائحة الترتيب العام، بعدما جاء في المركز الأول بحصوله على 8 ميداليات (ذهبيتين وفضية و5 برونزيات)، وتبعه في المركز الثاني نادي الشارقة الإماراتي برصيد 4 ميداليات (ذهبيتين وفضية وبرونزية)، وحل ثالثاً نادي شباب الأهلي الإماراتي برصيد 3 ميداليات (ذهبيتين وفضية)، وحصل على المركز الرابع نادي الفتاة الكويتي برصيد 5 ميداليات (ذهبية وفضيتين وبرونزيتين)، وجاء في المركز الخامس نادي البشمركة العراقي برصيد 4 ميداليات (فضية و3 برونزيات)، وتبعه في المرتبة السادسة نادي الاتحاد الليبي برصيد ميدالية واحدة (فضية)، وحصل نادي الاتحاد السعودي على المركز السابع برصيد 3 ميداليات برونزية، ثم ثامناً نادي بلقيس اليمني برصيد ميدالية واحدة برونزية.

الطائرة مصرية

وهيمنت سيدات مصر على الكرة الطائرة، من خلال نادي سبورتينغ الذي توج بلقب النسخة السابعة في البطولة ليحظى بالذهب بعد تفوقه بثلاثة أشواط نظيفة على نادي سلوى الصباح الكويتي في المباراة النهائية، فيما اكتفى نادي الشارقة الرياضي للمرأة بالمركز الثالث والبرونزية.

السلة اردنية

وكانت الميدالية الذهبية لكرة السلة من نصيب الأردن، بتفوق ممثلها نادي الفحيص في المباراة النهائية على نادي الثورة السوري بنتيجة 72-50.

الرماية بحرينية

وفي ميادين الرماية، حصدت البحرين، ذهبية مسابقة المسدس لمسافة 10 أمتار عبر موزة عبد الرحيم علي، وحصدت الكويتية غزلان حسن الفضية، فيما ذهبت الميدالية البرونزية إلى العمانية وضحة البلوشي.

كما حصدت البحرين ذهبية مسابقة البندقية لمسافة 10 أمتار عن طريق الرامية صفاء محمد الدوسري، وحصدت القطرية المها مشعل العلي الميدالية الذهبية، وكانت الميدالية البرونزية من نصيب الكويتية مريم الرزوقي.

الطاولة مصرية

وشهدت منافسات كرة الطاولة تفوقاً مصرياً، حيث حصدت المصريات 4 ميداليات على صعيد الفردي والفرق، بواقع واحدة ذهبية وفضيتين وبرونزية، وحصدت البحرين ميداليتين إحداهما ذهبية والأخرى فضية، ونالت بطلات سوريا ميداليتين إحداهما ذهبية والأخرى برونزية، ونالت الأردن والكويت ميدالية برونزية لكل منهما.

ألعاب القوى

وسيطرت سيدات البحرين على ميدان ألعاب القوى برصيد 14 ميدالية، بواقع (9 ذهبيات و5 فضيات)، وجاءت مصر في المركز الثاني برصيد 9 ميداليات ملونة بواقع (3 ذهبيات وفضيتين و4 برونزيات)، وحلت العراق ثالثة برصيد 14 ميدالية بواقع (ذهبيتين و6 فضيات و6 برونزيات)، وحلت لبنان رابعة برصيد ذهبيتين، ثم ليبيا ولها ذهبية واحدة، وحصدت عمان فضيتين وبرونزية، وحصدت الإمارات فضية، والكويت 3 برونزيات، وبرونزية لسوريا ومثلها للأردن.





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