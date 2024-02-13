وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يغادر المستشفى

أعلن البنتاغون أنّ وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن غادر المستشفى الثلاثاء بعدما تلقى العلاج تحت التخدير العام العلاج لمشكلة في المثانة.

وقال مكتب الوزير في بيان إنّ أوستن "يتعافى بشكل جيد واستأنف مهامه وواجباته الكاملة في الساعة 5,00 مساء (22,00 ت غ)... سيتعافى الوزير أوستن ويؤدي واجباته عن بعد من المنزل لفترة قبل العودة إلى العمل في البنتاغون في وقت لاحق من هذا الأسبوع".

وكان أوستن (70 عاما) أخفى عن الرئيس جو بايدن تشخيص إصابته بالسرطان لأسابيع، ولم يبلّغ حتّى الكونغرس إلا بعد أيّام على دخوله المستشفى في 1 يناير بسبب مضاعفات علاجه.

وقال البنتاغون إنه تم إبلاغ البيت الأبيض والكونغرس بعودة أوستن إلى العمل.

ونقل البيان عن أطبائه في مستشفى والتر ريد العسكري الواقع في ضواحي واشنطن الإثنين قولهم إن أوستن أدخل الأحد المستشفى بسبب "مشكلة في المثانة على صلة بجراحة لسرطان البروستات خضع لها في ديسمبر 2023".

وأضاف الأطباء "كانت حالته تتطلب مراقبة دقيقة"، وأوضحوا أن "التقييم التشخيصي لحالته خلص إلى تحديد مشكلة المثانة وقد تم تصحيحها بإجراءات غير جراحية في 12 فبراير".

وتابع البيان "بقي طوال الفترة بحالة جيد ولم يعد بحاجة إلى العناية المشددة (صباح الثلاثاء)... تحسّن بشكل جيد وسيغادر إلى منزله اليوم".

وكان بيان سابق للبنتاغون قد أشار إلى أن مشكلة المثانة غير متّصلة بالسرطان، إنما بعلاجه.

ويؤدي أوستن دورا أساسيا في إطار الجهود التي تبذلها إدارة بايدن لمواصلة الدعم الغربي لأوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي، في حين يرفض الأعضاء الجمهوريون في الكونغرس الموافقة على تمويل إضافي لتقديم مساعدات عسكرية لكييف.

وكان من المقرر أن يحضر اجتماعا في بروكسل لمجموعة تعنى بتنسيق المساعدة العسكرية لأوكرانيا، لكن البنتاغون ألغى الرحلة وأعلن أن الاجتماع سينظّم افتراضيا بدلا من ذلك.

وقالت سينغ إن أوستن لا زال يعتزم إلقاء الكلمة الافتتاحية في الاجتماع بنسخته الافتراضية.





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