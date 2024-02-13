ما الأطعمة المفيدة والضارة لمرضى الكبد الدهني؟

الكبد الدهني هو حالة ناتجة عن تراكم الدهون الزائدة في الكبد. يحتوي الكبد بشكل طبيعي على بعض الدهون، ولكن عندما يتجاوز المستوى 5-10٪ يصنف على أنه مرض الكبد الدهني، وهو حالة مزمنة تدمر وظائف الكبد.

ويلعب الكبد دورًا أساسيًا في إزالة السموم من الجسم بأكمله، وعندما يضطرب عمله، يعاني الجسم بأكمله.

ويؤكد المختصون أنه كما أن العادات الغذائية يمكن أن تلعب دوراً في صحة الكبد سواء كان سلبياً أو إيجابيا، فهناك أنواع من الأطعمة يمكن أن تساعد الكبد على أداء وظيفته أو تضره.

يعتقد الأطباء أنه إذا كنت تعاني من مرض الكبد الدهني، فإن اتباع نظام غذائي صحي فقط ليس كافيًا، ويجب على المريض أيضًا تجنب بعض الأطعمة.

الأطعمة التي يجب على مرضى الكبد الدهني تناولها

الثوم: يستخدم بكثرة في المطابخ الهندية، وللثوم فوائد صحية عديدة فهو يساعد في عملية إزالة السموم، وبحسب دراسة نشرت عام 2022، فإن مكملات الثوم لها تأثير إيجابي على مرضى الكبد الدهني غير الكحولي.

أحماض أوميغا 3 الدهنية: يمكن للأطعمة مثل السلمون والجوز وبذور الكتان تحسين دهون الكبد وفقًا للدراسات الطبية، وخلصت النتائج إلى أن أحماض أوميغا 3 الدهنية يمكن أن تساعد في السيطرة على الوزن ومستويات كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة ودهون الكبد.

البروكلي: يعد تناول البروكلي خيارًا رائعًا للكبد الدهني، وينصح الخبراء بإضافة مجموعة متنوعة من الخضار إلى طبقك، وإذا كنت تعاني من الكبد الدهني، فيمكن أن يكون البروكلي حلاً سحريًا.

الأطعمة التي يجب تجنبها

الأطعمة الدهنية والمقلية: الإكثار من الأطعمة المقلية ليس له أي فوائد صحية، ويمكن تشكل خطراً محدقاً على المرضى الذين يعانون من الكبد الدهني،

الحبوب المكررة: الأطعمة المصنعة مثل الخبز الأبيض والمعكرونة البيضاء والأرز الأبيض يمكن تؤثر سلباً على بالكبد.

المشروبات السكرية: يمكن أن يؤدي السكر المكرر والسكر المضاف إلى تفاقم حالة الكبد الدهني، ويجب تجنب الأطعمة السكرية مثل الحلوى والكعك والمشروبات الغازية وعصائر الفاكهة لأن ارتفاع نسبة السكر في الدم يزيد من كمية الدهون المتراكمة في الكبد.





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