بريطانية تهزم السرطان 5 مرات على مدار 35 عاماً

استعادت امرأة بريطانية، تتميز بإرادة وعزيمة قوية، حياتها الطبيعية بعد أن تمكنت من التغلب على مرض السرطان 5 مرات، على مدى 35 عاماً.

وشاركت ناتالي ييتس بولتون (57 عاماً) في 9 سباقات ماراثون، و3 سباقات ثلاثية، وهي مستعدة لمواجهة المزيد من التحديات القاسية. وتقول: ((أنا دليل على أنه يمكنك إعادة بناء حياتك بعد العلاج، وتجاوز جميع التحديات)).

وتحملت ناتالي 11 عملية جراحية و30 جلسة من العلاج الكيميائي و55 جولة من العلاج الإشعاعي، للتغلب على سرطان الغدد الليمفاوية مرتين، وسرطان الثدي 3 مرات، حسب موقع 24 الإلكتروني. والآن قال لها الأطباء إنها باتت متعافية من المرض.

وكانت ناتالي تبلغ من العمر 22 عاماً عندما تم تشخيص إصابتها بسرطان الغدد الليمفاوية هودجكين، وخضعت للعلاج الإشعاعي، ولكن سرطان الغدد الليمفاوية عاد بعد 15 عاماً، وأكملت علاجها بنجاح في عام 2004.

وفي عام 2009، تم تشخيص إصابتها بسرطان الثدي. وبعد العلاج، شفيت بشكل تام، لكنها فوجئت بظهور كتلة سرطانية في جانبها، بعد أقل من عام. وفي عام 2017، عاد السرطان للمرة الخامسة واضطرت للخضوع للعلاج من جديد، لكنها الآن شفيت تماماً.

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