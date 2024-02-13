بريطانية تهزم السرطان 5 مرات على مدار 35 عاماً

(MENAFN
- Al-Bayan)
استعادت امرأة بريطانية، تتميز بإرادة وعزيمة قوية، حياتها الطبيعية بعد أن تمكنت من التغلب على مرض السرطان 5 مرات، على مدى 35 عاماً.
وشاركت ناتالي ييتس بولتون (57 عاماً) في 9 سباقات ماراثون، و3 سباقات ثلاثية، وهي مستعدة لمواجهة المزيد من التحديات القاسية. وتقول: ((أنا دليل على أنه يمكنك إعادة بناء حياتك بعد العلاج، وتجاوز جميع التحديات)).
وتحملت ناتالي 11 عملية جراحية و30 جلسة من العلاج الكيميائي و55 جولة من العلاج الإشعاعي، للتغلب على سرطان الغدد الليمفاوية مرتين، وسرطان الثدي 3 مرات، حسب موقع 24 الإلكتروني. والآن قال لها الأطباء إنها باتت متعافية من المرض.
وكانت ناتالي تبلغ من العمر 22 عاماً عندما تم تشخيص إصابتها بسرطان الغدد الليمفاوية هودجكين، وخضعت للعلاج الإشعاعي، ولكن سرطان الغدد الليمفاوية عاد بعد 15 عاماً، وأكملت علاجها بنجاح في عام 2004.
وفي عام 2009، تم تشخيص إصابتها بسرطان الثدي. وبعد العلاج، شفيت بشكل تام، لكنها فوجئت بظهور كتلة سرطانية في جانبها، بعد أقل من عام. وفي عام 2017، عاد السرطان للمرة الخامسة واضطرت للخضوع للعلاج من جديد، لكنها الآن شفيت تماماً.
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