Wednesday, 14 February 2024 04:32 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بريطانية تهزم السرطان 5 مرات على مدار 35 عاماً

2/13/2024 7:21:27 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

استعادت امرأة بريطانية، تتميز بإرادة وعزيمة قوية، حياتها الطبيعية بعد أن تمكنت من التغلب على مرض السرطان 5 مرات، على مدى 35 عاماً.

وشاركت ناتالي ييتس بولتون (57 عاماً) في 9 سباقات ماراثون، و3 سباقات ثلاثية، وهي مستعدة لمواجهة المزيد من التحديات القاسية. وتقول: ((أنا دليل على أنه يمكنك إعادة بناء حياتك بعد العلاج، وتجاوز جميع التحديات)).

وتحملت ناتالي 11 عملية جراحية و30 جلسة من العلاج الكيميائي و55 جولة من العلاج الإشعاعي، للتغلب على سرطان الغدد الليمفاوية مرتين، وسرطان الثدي 3 مرات، حسب موقع 24 الإلكتروني. والآن قال لها الأطباء إنها باتت متعافية من المرض.

وكانت ناتالي تبلغ من العمر 22 عاماً عندما تم تشخيص إصابتها بسرطان الغدد الليمفاوية هودجكين، وخضعت للعلاج الإشعاعي، ولكن سرطان الغدد الليمفاوية عاد بعد 15 عاماً، وأكملت علاجها بنجاح في عام 2004.

وفي عام 2009، تم تشخيص إصابتها بسرطان الثدي. وبعد العلاج، شفيت بشكل تام، لكنها فوجئت بظهور كتلة سرطانية في جانبها، بعد أقل من عام. وفي عام 2017، عاد السرطان للمرة الخامسة واضطرت للخضوع للعلاج من جديد، لكنها الآن شفيت تماماً.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز

MENAFN13022024000110011019ID1107848725

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث