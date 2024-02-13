«منظور من الأحلام».. فنون ترسم حكايات تفرد دبي المستقبلية

مجموعة أعمال متميزة تضمنتها مبادرة فنية طلابية تحت شعار ((منظور من الأحلام: تصور مستقبل دبي باستخدام الذكاء الاصطناعي))، أطلقت أخيراً، بالتعاون بين هيئة الثقافة والفنون في دبي ((دبي للثقافة))، والجامعة الأمريكية بدبي، وماجد الفطيم للتطوير، إحدى الشركات التابعة لماجد الفطيم.

وتشجع هذه المبادرة المُشتركة، الطلاب على المشاركة في تصميم وتنفيذ أعمالهم الابتكارية باستخدام أيٍّ من أدوات الذكاء الاصطناعي المتاحة، وتركز المبادرة على تضمين موضوعات مثل النمط الثقافي أو المُستدام أو المجتمعي أو التكنولوجي أو الفني والمعماري في التصميمات المُتَصوّرة، وقد تم تحديد كل فئة من فئات الموضوعات هذه بشكل متميز بما يسلط الضوء على أحد عناصر نجاح دبي، ومن ذلك تراثها الغني، والتزامها البيئي، وروح الشمول التي تتميز بها، ونهجها المبتكر في المعيشة، واعتماد تقديم الفنون في المساحات الحضرية.

وتركز المبادرة على منح الطلاب الفرصة للتدرّب على أدوات الذكاء الاصطناعي والاستفادة منها في تصميم أعمال فنية تقدم صورة عن شكل دبي مستقبلاً.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز وتمكين الجيل القادم من المواهب في مجال الفن والتصميم بإمارة دبي، إذ تنطوي المسابقة على تشجيع الطلاب على ابتكار تصور مستقبلي عن التطور والنمو في دبي في السنوات العشر إلى الخمس عشرة المقبلة، الأمر الذي يتماشى مع رؤية ((دبي للثقافة)) المتمثلة في وضع دبي في خريطة الثقافة العالمية مع إلهام الجيل القادم من المواهب وربطهم ببعضهم بعضاً، وسيتم عرض جميع الأعمال الفنية المختارة في معرض فني عام هو الأول من نوعه على لوحات فنية في جميع أنحاء تلال الغاف، المجتمع الرائد لشركة ماجد الفطيم في دبي.

وأشار الدكتور سعيد بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في هيئة الثقافة والفنون بدبي ((دبي للثقافة))، إلى اهتمام الهيئة بدعم قدرات الفنانين وأصحاب المواهب الناشئة في مجالات التصميم والفنون الإبداعية، وتنمية روح الابتكار لديهم وتحفيزهم على عرض أعمالهم أمام شرائح المجتمع كافة.

وقال: تحرص ((دبي للثقافة)) على تزويد أصحاب المواهب الناشئة الأدوات الحديثة كافة التي تسهم في تنمية مهاراتهم في مجالات التصميم والفن الرقمي، وتمكنهم من تخيل دبي المستقبل، إلى جانب رفع مستويات إنتاجهم الفني، وتفعيل مشاركتهم في دمج الفنون في المساحات الحضرية، وعبر ابن خرباش عن سعادته بشراكة دبي للثقافة مع ماجد الفطيم للتطوير والجامعة الأمريكية بدبي، منوهاً بأنها تتناغم مع التزامات الهيئة وتطلعاتها الهادفة إلى تحقيق رؤية دبي للثقافة الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة، وحاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.وقال أحمد الشامي، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم العقارية: سعداء بتعاوننا مع الجامعة الأمريكية بدبي على إطلاق هذه المبادرة الأولى من نوعها في المنطقة، ونتطلع قدماً إلى معرفة كيف سيستخدم الطلاب الذكاء الاصطناعي لتقديم تصورهم عن شكل مدينة دبي في المستقبل.

وأضاف الشامي: إن علاقتنا المتجذرة والمتنامية بالجامعة الأمريكية بدبي شهادة حية على أهمية الجهود المتضافرة والتعاون المُشترك بين شركات القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية، ولا سيّما أننا نواصل إتاحة الفرص للفنانين والمصممين والمهندسين الشباب لتطوير مهاراتهم والانتقال من مرحلة التعلّم إلى مرحلة القيادة. وتماشياً مع التزامنا دعم رؤية الحكومة الإماراتية لمستقبل البلاد، فإننا نأمل الإسهام في إلهام الطلاب والمبدعين الشباب أداء دور مجدٍ في التحول المذهل الذي تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة، ونحن سعداء بالشراكة مع ((دبي للثقافة)) في هذه المبادرة الفريدة ونتطلع إلى توسيع تعاوننا في المستقبل، كما نأمل إلهام الطلاب والمبدعين الشباب تفعيل دورهم الحيوي في تحول دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال الدكتور لانس دي ماسي، الرئيس المؤقت للجامعة الأمريكية بدبي: تؤكد شراكتنا مع ماجد الفطيم و((دبي للثقافة))، عبر هذه المبادرة الطلابية التأثير القوي للتعاون الإبداعي وما يوفره من دعم لتأهيل الجيل القادم من القادة، ونحن سعداء جداً بمشاركتنا في تقديم هذه الفرصة الفريدة لطلابنا، وكلنا ثقة بأنهم سيكونون على قدر هذا التحدي لتقديم بعض التصميمات البصرية الأكثر جاذبية في دبي على الإطلاق.