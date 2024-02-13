«آرت دبي» منصة ابتكار وتجديد في مسارات الإبداع العالمي

يرسخ معرض ((آرت دبي)) مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للإبداع، إذ بات منصة مهمة لعرض وتعزيز الفن والثقافة والجمال في العالم. ويستقطب المعرض الذي يقام خلال الفترة من 1 إلى 3 مارس المقبل، مع تخصيص يوميّ 28 و29 فبراير لكبار المقتنيين، في مدينة جميرا، العديد من الفنانين العالميين، ويقدم عروضاً فنية وورش عمل ومحاضرات وندوات متخصصة وفعاليات متنوعة تسهم في تطور الفنون عالمياً.

ويتميز ((آرت دبي)) بتسليط الضوء على الفنانين المحليين والدوليين، وبات منصة قوية لتعزيز المواهب الجديدة والشبابية وتبادل المعرفة والخبرات، حيث يعكس الحدث روح التجديد والإبداع، ويعطي الفنانين فرصة للتواصل والتفاعل مع فنانين آخرين من مختلف أنحاء العالم وأيضاً مع جمهور واسع ومتنوع.

ويتبنى المعرض أسلوباً تفاعلياً ومبتكراً لتقديم الفن، من خلال الاستفادة من العديد من الوسائط مثل اللوحات الفنية، والمنحوتات، والتصوير الفوتوغرافي، وتصميم الغرافيك، والفيديو آرت، والأداء الفني، والثقافة الديجيتال، إلى جانب الفن المعاصر الناشئ.

وتسهم قاعدة الجمهور الدولية الكبيرة التي يجتذبها ((آرت دبي)) في جعل المدينة وجهة رئيسية للفنانين والجماهير من أنحاء العالم، وفي الوقت نفسه، يسهم الحدث في تعزيز اقتصاد المدينة من خلال جذب السياح والمستثمرين وتعزيز الأنشطة الثقافية والفنية.

وقال خليل عبدالواحد مدير إدارة الفنون التشكيلية في ((دبي للثقافة)): ((آرت دبي)) يعد من أهم المعارض الفنية والثقافية التي أثبتت نجاحها، حيث تمكن على مر السنوات من استقطاب إبداعات من كل أنحاء العالم، وفنانين ومقتنيين، وأيضاً تمكن من استقطاب مديري المتاحف من مختلف الدول، وتمكن بالفعل من تعزيز مكانته في الفن العالمي، خصوصاً أنه يقام في مدينة ثقافية وفنية بامتياز تتمتع بمكانة اقتصادية مرموقة، ما يجعل الرغبة في المشاركة فيه كبيرة جداً من مختلف أشكال الفن وعوالمه. وأشار إلى أن الغاليرهات المشاركة هي لا تعبر حقيقة عن واقع المشاركة، فبسبب محدودية المساحة المخصصة لا يمكن قبول كل الطلبات المقدمة فعلياً للمشاركة، وهذه الأرقام نعرفها جيداً وتعكس حقيقة النجاح الذي خلفه المعرض من واقع الإقبال على المشاركة.

وأكد أن الحدث أصبح لقاءً ثقافياً مهماً للفنانين الخليجيين أيضاً، فهو فرصة كبرى لهم للقاء فنانين عالميين ويثري تجاربهم عبر الورش المتخصصة والمحاضرات القيمة التي ينظمها المعرض والتي تحظى بقيمة كبرى لدى صناع الفن وعشاقه من مختلف الثقافات، فالتبادل المعرفي في هذه الفترة لا يمكن مضاهاته بغيره من الأوقات.

من جهتها، قالت كاملة العلماء، مدير في إدارة المشاريع والفعاليات في هيئة الثقافة والفنون بدبي: يعد ((آرت دبي)) من أهم المبادرات الفنية التي تقام كل عام في الإمارة، ويستقطب الفنانين والمبدعين والمؤسسات الفنية من كل أنحاء العالم، ما يعزز الحوار الثقافي ويرسخ مكانة دبي كمركز ثقافي فني عالمي، ويحرص هذا المعرض على تسليط الضوء على القطاع الثقافي والفني بالإضافة إلى مواكبة المستجدات المختلفة في القطاع كالفنون الرقمية.

وأشارت الفنانة كريستال بشارة، إلى أن ((آرت دبي)) يشهد تطوراً عاماً بعد عام، وتزداد فعالياته، وأعداد المشاركين. وأضافت: ((بما أني مهتمة بالفن الرقمي سعيدة بأن المعرض بات يسلط الضوء على هذا الفن الحديث الذي أصبح مطلباً عالمياً الآن)).

إن كل الأحداث المقامة في دبي تلقى زخماً كبيراً، فإن القادمين خصيصاً لأجل ((آرت دبي)) تتوسع رقعة حضورهم إلى فعاليات أخرى مقامة في الوقت ذاته وهذه فرصة سانحة أيضاً لكل الفنانين والغاليرهات أن تستغل هذا الحدث الكبير وحضوره للترويج والتسويق لفعالياتهم.