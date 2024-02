برامج فنية وعروض كوميدية شيقة في دبي خلال الربع الأول من 2024

تحفل أجندة دبي خلال الربع الأول من العام الجاري 2024، بباقة من الحفلات الفنية والعروض الكوميدية الشيقة، حيث يقدمها كوكبة من مبدعي العالم، ليعيش سكان وزوار المدينة لحظات لا تنسى من المتعة والمرح والترفيه.

ومن أبرز تلك الفعاليات: ((مهرجان دبي للكوميديا)) الذي يترقّبه محبّو الضحك بنسخةٍ جديدة ستنشر الفرح في مختلف أرجاء الإمارة، وينطلق 12 أبريل المقبل ويستمر حتى 21 منه في العديد من الوجهات المتميّزة في دبي، مثل ((دبي أوبرا)) و((كوكا كولا أرينا)). وستتاح لمحبّي الضحك فرصة الاختيار بين العديد من أشهر العروض، من ((ستاند أب كوميدي)) إلى العروض المشتركة، وباللغات العربية والإنجليزية والفرنسية ويشارك فيها كوميديون عالميون ناشئون ومخضرمون، وتشمل قائمة المشاركين في ((مهرجان دبي للكوميديا)) عدداً كبيراً من النجوم المحليين والعالميين، مثل الثنائي الزوجين ((سبنسر & فوغ)) ونجم الكوميديا البريطاني ((فرانك سكينر)) والكوميدي الهندي ((أنوباف سينج باسي)) والنجم البريطاني ((مو غيليغان)) والنجم المغربي – الكندي ((جاد المالح)).

وتستضيف دبي، المغنّي التايواني ((جيف تشانغ))، صاحب لقب أمير الحب، فيحيي نجم موسيقى البوب حفله الأول في مدرج مدينة دبي للإعلام في 18 فبراير الجاري، ويؤدّي فيه أروع أغنياته ضمن جولته العالمية Future Style Tour. وقد أصدر تشانغ الفائز بجائزة Golden Melody العديد من الألبومات الناجحة التي حقّقت المراتب الأولى عالمياً، ويمتلك شهرةً واسعة في تايوان وهونغ كونغ ومختلف أنحاء الصين ودول جنوب شرقي آسيا، وسيقدم جيف تشانغ في الحفل باقة من أجمل أغنيات البوب التايوانية وأكثرها شهرةً، مثل Love Is Only One Word وA Matter Of Love وWhite Moon وغيرها.

يحيي نجوم فرقة ملوك الغجر Gipsy Kings الرائدة في الموسيقى الغجرية والرومبا الكاتالانية في دبي، حفلاً فنياً جديداً في نادي الإمارات للجولف 24 فبراير الجاري، وسيؤدّي قائد الفرقة عازف الغيتار الشهير تونينو بالياردو مجموعةً من أشهر الأغنيات والألحان الغجرية والإيقاعية. وستقدم الفرقة في الحفل الكثير من الألحان ذات الطابع الغجري، والممزوجة بنغمات الفلامنكو التقليدية وموسيقى البوب والموسيقى اللاتينيية، وستقدم أجمل أغنياتها، مثل Bamboleo و Volare وDjobi Djoba.