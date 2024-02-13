برامج فنية وعروض كوميدية شيقة في دبي خلال الربع الأول من 2024

تحفل أجندة دبي خلال الربع الأول من العام الجاري 2024، بباقة من الحفلات الفنية والعروض الكوميدية الشيقة، حيث يقدمها كوكبة من مبدعي العالم، ليعيش سكان وزوار المدينة لحظات لا تنسى من المتعة والمرح والترفيه.

ومن أبرز تلك الفعاليات: ((مهرجان دبي للكوميديا)) الذي يترقّبه محبّو الضحك بنسخةٍ جديدة ستنشر الفرح في مختلف أرجاء الإمارة، وينطلق 12 أبريل المقبل ويستمر حتى 21 منه في العديد من الوجهات المتميّزة في دبي، مثل ((دبي أوبرا)) و((كوكا كولا أرينا)). وستتاح لمحبّي الضحك فرصة الاختيار بين العديد من أشهر العروض، من ((ستاند أب كوميدي)) إلى العروض المشتركة، وباللغات العربية والإنجليزية والفرنسية ويشارك فيها كوميديون عالميون ناشئون ومخضرمون، وتشمل قائمة المشاركين في ((مهرجان دبي للكوميديا)) عدداً كبيراً من النجوم المحليين والعالميين، مثل الثنائي الزوجين ((سبنسر & فوغ)) ونجم الكوميديا البريطاني ((فرانك سكينر)) والكوميدي الهندي ((أنوباف سينج باسي)) والنجم البريطاني ((مو غيليغان)) والنجم المغربي – الكندي ((جاد المالح)).

وتستضيف دبي، المغنّي التايواني ((جيف تشانغ))، صاحب لقب أمير الحب، فيحيي نجم موسيقى البوب حفله الأول في مدرج مدينة دبي للإعلام في 18 فبراير الجاري، ويؤدّي فيه أروع أغنياته ضمن جولته العالمية Future Style Tour. وقد أصدر تشانغ الفائز بجائزة Golden Melody العديد من الألبومات الناجحة التي حقّقت المراتب الأولى عالمياً، ويمتلك شهرةً واسعة في تايوان وهونغ كونغ ومختلف أنحاء الصين ودول جنوب شرقي آسيا، وسيقدم جيف تشانغ في الحفل باقة من أجمل أغنيات البوب التايوانية وأكثرها شهرةً، مثل Love Is Only One Word وA Matter Of Love وWhite Moon وغيرها.

يحيي نجوم فرقة ملوك الغجر Gipsy Kings الرائدة في الموسيقى الغجرية والرومبا الكاتالانية في دبي، حفلاً فنياً جديداً في نادي الإمارات للجولف 24 فبراير الجاري، وسيؤدّي قائد الفرقة عازف الغيتار الشهير تونينو بالياردو مجموعةً من أشهر الأغنيات والألحان الغجرية والإيقاعية. وستقدم الفرقة في الحفل الكثير من الألحان ذات الطابع الغجري، والممزوجة بنغمات الفلامنكو التقليدية وموسيقى البوب والموسيقى اللاتينيية، وستقدم أجمل أغنياتها، مثل Bamboleo و Volare وDjobi Djoba.