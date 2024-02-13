27 عملاً لألمع نجوم الدراما المصرية في رمضان

يستعد صناع الدراما المصرية للماراثون الرمضاني بعدد من الأعمال التي تضم ألمع النجوم، وبميزانيات إنتاجية ضخمة. وحتى اللحظة تأكد مشاركة نحو 27 عملاً تنوعت بين مسلسلات 30 حلقة وأخرى 15 حلقة، إضافة إلى أجزاء لمسلسلات ناجحة سبق عرضها.

تتضمن خريطة عرض هذه الأعمال قنوات تلفزيونية ومنصات رقمية، فيشارك كل من أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، وصلاح عبدالله، في مسلسل ((العتاولة))، والذي تدور أحداثه في حارة شعبية، المسلسل تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.

أعمال شعبية

كما يقدم الفنان محمد إمام مسلسل ((كوبرا))، ويدور في إطار الدراما الاجتماعية. أما مسلسل ((حق عرب)) للفنان أحمد العوضي، فتدور أحداثه في إطار من الأكشن والتشويق في إحدى الحارات الشعبية. ومن ضمن الأعمال الشعبية المتميزة مسلسل ((محارب)) بطولة الفنان حسن الرداد، والذي يدور في إطار اجتماعي شعبي حول شخصية سائق ميكروباص يمر بعدة أزمات.

يتميز الموسم الرمضاني هذا العام باستنساخ أعمال سبق تقديمها برؤية جديدة، ومن أبرزها مسلسل ((المعلم)) للفنان مصطفى شعبان، والذي تدور أحداثه حول تاجر سمك ورحلة صعوده المليئة بالصراعات ليجد مركزه وسط كبار التجار، ويشارك في بطولة المسلسل أحمد فؤاد سليم، هاجر أحمد، انتصار، سهر الصايغ، وأحمد بدير، تأليف محمد الشواف، وإخراج مرقس عادل.

كذلك مسلسل ((إمبراطورية ميم)) للفنان خالد النبوي، والذي أخذت أحداثه من رواية بذات الاسم للراحل إحسان عبد القدوس، وقدمته من قبل الفنانة فاتن حمامة، ليعيده النبوي بمشاركة الفنانة حلا شيحة، نشوى مصطفى، نور النبوي، محمود حافظ، ومحمد محمود عبدالعزيز، تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة. أما مسلسل ((الحشاشين)) فيضم نخبة من نجوم الدراما مثل كريم عبدالعزيز، ليناقش قصة حسن الصباح مؤسس جماعة الحشاشين، وتدور أحداثه في القرن الـ 11.

كما يقدم الفنان ياسر جلال مسلسل ((ألف ليلة وليلة)) وتدور أحداثه حول قصص ألف ليلة وليلة الشهيرة، ويقوم بتجسيد شخصية شهريار. وتعود أيضاً المسلسلات متعددة الأجزاء، من خلال مسلسل ((الكبير أوي 8)) بطولة الفنان أحمد مكي، وتدور أحداثه استكمالاً لمسلسل ((الكبير أوي))، والذي ينتظره الجمهور في رمضان كل عام منذ عرض الجزء الأول له.

ومن المقرر أيضاً عرض الجزء الرابع من مسلسل ((المداح: أسطورة العودة))، بعد نجاح الجزء الثالث في رمضان 2023 باسم ((المداح: أسطورة العشق)) بطولة الفنان حمادة هلال.

واستكمالاً لنجاح الجزء الأول من مسلسل ((كامل العدد)) الذي تم عرضه بموسم دراما رمضان العام الماضي 2023 وحقق نجاحاً ونسب مشاهدات مرتفعة، يُعرض مسلسل ((كامل العدد 2)) خلال رمضان المقبل.