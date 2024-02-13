«موسم الحرائق الأخير».. رسائل حُب للغابات

((موسم الحرائق الأخير)) هو عنوان كتاب يمزج بين المذكرات والتاريخ الطبيعي والبحث الأدبي، للكاتبة الأمريكية مانجولا مارتن، المتخصصة في البستنة العضوية، تروي على صفحاته تجربتها خلال أسوأ موسم حرائق ضرب ولاية كاليفورنيا في عام 2020، بنثر يشبه التحقيق المعمق في معنى علاقة الإنسان بأحد عناصر الطبيعة، فتتبع حرائق الغابات واضعة إياها في سياقها التاريخي البيئي والإنساني.

حُب الغابات

يشكل كتابها الصادر في يناير الماضي، رسالة حب للغابات ومساءلة للممارسات الاستعمارية التي أدت إلى المعضلة الحالية. وهي تذكر أول رحلة لها مع الأسرة عبر سييرا نيفادا، عندما وعد والدها بمنح دولار لمن يقفز في بحيرة جليدية ويبقى فيها لفترة أطول، فأثبتت مارتن أنها لا تخشى البرد القارص. لكنها في مذكراتها الجديدة تعيش تحديات أكثر تعقيداً، هي عبارة عن حرائق تحمل لهباً وآلاماً مزمنة.

عندما قررت الكاتبة الانتقال إلى غابات شمال كاليفورنيا من المدينة، أرادت أن تكون أقرب إلى الطبيعة التي أحبتها عندما كانت طفلة، وكانت تبحث في الوقت نفسه عن ملجأ من أزمة صحية تركتها من آلام مزمنة نتيجة خطأ في عملية أجرتها، ومن خلال الاعتناء بحديقتها حيث الأخشاب الحمراء العملاقة لمقاطعة سونوما، شعرت بنوع من الشفاء. لكن المشهد الطبيعي في المكان، كان نظاماً بيئياً مأزوماً يشهد اندلاع حرائق بشكل متكرر، وكان الدخان والرماد يغطيان حديقتها في كل عام.

ثم في منتصف أغسطس من عام 2020 خلال جائحة كورونا، استفاقت قبل الفجر على عاصفة رعدية جافة، فسجلت عن تلك الحادثة في كتابها تقول: خيّمت سحب لا يسبر غورها فوق أشجار الخشب الأحمر كالصمت، ونفثت السماء الغاضبة طاقة من داخلها على ملايين من الخشب الجاف، وكانت الغابة المحيطة جاهزة تماماً للاحتراق، مع الحرارة والرياح العاتية. فقامت بإخلاء منزلها وهي تفكر على أصوات صفارات الإنذار فيما يعنيه أن تعيش داخل جسد متضرر على كوكب متضرر. كتابها يتألف من أربعة فصول، وكل فصل يغطي شهراً من أغسطس حتى نوفمبر 2020، ويتبع رحلتها من تلال أشجار البلوط في مقاطعة سونوما إلى غابات الأخشاب الحمراء الهائلة في سانتا كروز وصولاً إلى أشجار الصنوبر في قمم سييرا نيفادا بكاليفورنيا.

قوة النار

كتبت أنها تعلمت من والدها أن تفكر في البستنة باعتبارها إبداعاً ثم أدركت أن ما تفعله هو عمل من أعمال التدخل البشري، كما جسدها الذي تم التدخل فيه، فساهم ذلك في تطوير أفكارها))بما يتجاوز الصحة أو المرض، العقم أو الخصوبة.. وفي الكتاب، يمتزج هذا المنظور في رؤيتها للحرائق، كشيء يدعو للخوف وكعنصر ضروري في تطور النظم البيئية للأرض. كتبت أن السكان الأصليين في كاليفورنيا كنوا تقديراً لقوة النيران واستخدموها كأداة لإدارة الأراضي وجانب من الممارسة الروحية، لكن المستعمرين))طمسوا آلاف السنين من تلك المعرفة البيئية التقليدية ((بما في ذلك كيفية استخدام النار لحماية الأراضي وتجديدها ومنع حرائق الغابات الخارجة عن السيطرة. فوصفت ممارسات الحرائق لدى السكان الأصليين))المتعمدة منخفضة الشدة((قائلة))لم يكن التدخل جيداً أو سيئاً بطبيعته، كان جزءاً من حوار، كان من المهم كيفية تنظيم العلاقة وليس مجرد وجود علاقة من جانب واحد((.

خيوط بحث

وفي معظم فصول الكتاب، تسير خيوط البحث هذه بالتوازي مع آلامها المزمنة في رحلة شاعرية. تكتب مارتن))أسلوب العيش مع أحداث لا يمكن السيطرة عليها كالحرائق وآلامي تستدعي مني التخلي عن أي إحساس بالنهاية((مضيفة))ما حدث للأرض سيحدث لي)).

يصف مقال في صحيفة))نيويورك تايمز((مذكراتها بأنها))ليست سجلاً مثيراً لليأس المناخي، كما أنها ليست مدعومة بالآمال المتفائلة بالتكنولوجيا، بل تجدل خيوطها من تواريخ مختلفة معاً، تاريخ شخصي إلى جانب القصة الأكبر للبشر والحرائق.