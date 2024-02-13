أبوظبي تحتضن ندوة عن الحياة الأدبية والعلمية في الحضارة الأندلسية 20 الجاري

تقيم اللجنة المنظمة لمبادرة ((الأندلس: تاريخ وحضارة)) ثاني الندوات الثقافية للمبادرة في أبوظبي يومي 20 و21 فبراير الجاري. وتناقش الندوة الحياة الأدبية والثقافية والعلمية في الحضارة الأندلسية، وتأثيرها على المشهد الفكري المعاصر.

وتأتي هذه الندوة قي أعقاب النجاح الكبير الذي حققته الندوة الثقافية الأولى ضمن البرنامج الثقافي لمبادرة ((الأندلس: تاريخ وحضارة))، والتي أقيمت في العاصمة الإسبانية مدريد في سبتمبر الماضي، وسجلت حضوراً لافتاً لعدد كبير من العلماء والمختصين والمهتمين بالحضارة الأندلسية. تتضمن الندوة مجموعة من الجلسات التي تبحث محاور متعددة، من ضمنها الأدب والفن والترجمة والنهضة التعليمية والأكاديمية خلال الحقبة الأندلسية. وتشهد الجلسات مشاركة مجموعة من الخبراء والمختصين والمؤرخين وممثلي المجتمع الأكاديمي من مؤسسات تعليمية وثقافية مرموقة.

وقال معالي محمد المر، رئيس لجنة مبادرة ((الأندلس تاريخ وحضارة)): ((تشكل الندوة منبراً لتعزيز التواصل الحضاري والتبادل الثقافي العربي الإسباني، ومنصةً للإضاءة على ملامح وتجليات النهضة الأدبية والعلمية في الأندلس وأثرها على العالم. كما تركز على العوامل التي أفضت إلى تميُّز الأندلس كحاضرة للعلم والمعرفة، وحلقة وصل حضاري بين الشرق والغرب، ومركز إشعاع فكري عالمي. وتنطوي الندوة الثقافية في العاصمة أبوظبي على رمزية خاصة، لا سيما وأنها تسدل الستار عن فعاليات البرنامج الثقافي لمبادرة ((الأندلس: تاريخ وحضارة))، والتي أرست مفهوماً جديداً للبرامج والمشاريع الثقافية)).

تتناول الندوة في يومها الأول مواضيع حول الأدب الأندلسي ومدى تأثيره في الأدب العربي، وكذلك ترجمة الأدب الأندلسي، بالإضافة إلى جلسات العلوم الأندلسية، مع التركيز على المدارس والجامعات خلال العصر الأندلسي. وفي الجلسة الأولى ومحورها ((الأدب الأندلسي)) وتترأسها د. نورة الكربي- جامعة الشارقة، ويتحدث الدكتور هشام بن سنوسي، جامعة تلمسان في الجزائر، عن موضوع ((صورة الأندلس في القصص العربية)).