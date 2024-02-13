نهيان بن مبارك: الإمارات ستظل حاضنة للإبداع العربي والعالمي

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أن الفنان العربي الأصيل الدكتور نصير شمة هو مشروع للإبداع الإنساني المتكامل نعتز به، لأنه مهموم بقضايا الإنسان في كل مكان، لا سيما الإنسان العربي، وأنه يسخر فنه سواء عبر الموسيقى أو اللوحة التشكيلية لإبراز هذه القضايا الإنسانية وإلقاء الضوء عليها، بحثاً عن حلول أو تأسيساً لوضع أفضل، في ظل رؤيته الواضحة وثقافته العربية والعالمية التي يستند إليها في معظم أعماله.

وأكد معاليه أن نصير شمّة مشروع متكامل موسيقياً، واستطاع عبر أعماله الفنية المتميزة أن يقتحم عالم المعاناة والمحن والمجاعات والحروب والكوارث الطبيعية، ليخرج برؤى مغايرة ومبدعة تؤكد على طبيعته الإنسانية الراقية، كفنان وسفير اليونسكو للسلام، والسفير فوق العادة للموسيقى العربية.

جاء ذلك عقب افتتاح معاليه المعرض الشخصي الأول ((نصف حياة)) للموسيقار والفنان التشكيلي نصير شمّة في قاعة غاليري الاتحاد بحضور حشد كبير من المبدعين والفنانين وجمهور الفن التشكيلي بالإمارات والعالم.وضمّ المعرض ما يزيد على 70 عملاً فنياً أنجزها الفنان بتقنيات متنوعة كانت خلاصة تجريب استمر طيلة أربعة عقود من الزمن.

ووفّر المعرض فرصة كبيرة لمحبي الفنان وجمهور الفن المتخصص على معرفة منطقة إبداعية جديدة من تجربة الفنان نصير شمة الغنية والملهمة، حيث استعرض معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان يرافقه الفنان نصير شمة، معظم لوحات المعرض، وقدم شمة شرحاً مختصراً لكل لوحة، وسط إشادة الحضور بالمجهود الكبير والرؤية الإبداعية للفنان.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك، إن أبوظبي التي احتضنت الفنان نصير شمة منذ البداية، من خلال بيت العود، تحتضن الآن أول معرض تشكيلي له، وهو ما يؤكد التزام الإمارات وقيادتها الرشيدة برعاية الفنون والإبداع العربي والعالمي، حيث أصبحت الإمارات بمنزلة حاضنة للمبدعين العرب والعالميين لما تتمتع به من بيئة تحفز على الإبداع وما تملكه من رعاية قيادتنا الرشيدة، للإبداع والمبدعين، والذي يعبر عن إيمانه بأهمية الفنون والإبداع في الارتقاء بذائقة الإنسان ورعاية قضاياه الإنسانية والوجودية.. مهنئاً الفنان بمناسبة افتتاح هذا المعرض التشكيلي الرائع الذي لا يقل روعة عن إبداعاته في عالم الموسيقى العربية.

من جانبه أكد الفنان نصير شمة اعتزازه بافتتاح معرضه التشكيلي الأول بالعاصمة أبوظبي التي تتمتع بمكانة خاصة بفكره وقلبه، موجهاً الشكر والامتنان لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان لحرص معاليه على حضور حفل الافتتاح، واهتمامه بالتعرف على التجربة التشكيلية له، مؤكداً أن ما يضمه المعرض من اللوحات يرصد حوالي 40 عاماً من التجربة الإنسانية الخاصة جداً، متمنياً أن تصل رسالة هذا المعرض إلى الجميع.