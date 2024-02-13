«دولية فزاع لقوى أصحاب الهمم» تنطلق بـ 48 مسابقة

دشنت 48 مسابقة منافسات النسخة الخامسة عشرة لبطولة فزاع الدولية لألعاب القوى لأصحاب الهمم، أمس، في مضمار نادي دبي لأصحاب الهمم في المضمار والميدان ((الدمج والتصفيات))، ويتنافس 573 لاعباً ولاعبة في مسابقات المضمار 100 متر، و200 متر، و400 متر، و800 متر، و1500 متر، و5000 متر، والوثب الطويل، وسباق التتابع الخاص، بينما تشتمل مسابقات الميدان على الجلة، والرمح، والقرص، والصولجان، والقفز العالي.

ويشارك منتخب مصر في البطولة بـ8 لاعبين ولاعبات، إذ يسعى 7 منهم للتأهل للنسخة الجديدة لدورة الألعاب البارالمبية ((باريس 2024)) بعدما حجز كريم محمود مقعده في سباق 200 متر مبكراً.

ووصف إيهاب حسنين رئيس وفد مصر بطولات فزاع بأنها من الأحداث العالمية المهمة وهي على قمة بطولات ((أصحاب الهمم)). وأشار حسنين إلى أن وصول البطولة إلى 15 عاماً من التميز هو ثمرة اهتمام سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي صاحب الفكرة ومتابعة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي.

وقال: إن حرص الأبطال النخبة من جميع قارات العالم على المشاركة في البطولة يؤكد قوتها وأنها تبوأت مكانة مرموقة في خريطة رياضة ((أصحاب الهمم)) في العالم.

وأشار إلى أن النسخة الحالية تستحوذ على قدر كبير من الأهمية كونها المحطة الأخيرة للاعبين واللاعبات من أجل التأهل إلى ((بارالمبية باريس 2024)).

ووجه رئيس الوفد المصري في ختام حديثه الشكر إلى اللجنة المنظمة وأسرة نادي دبي لأصحاب الهمم التي ظلت تولي بطولات فزاع اهتماماً كبيراً ما كان له المردود الإيجابي الكبير.

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