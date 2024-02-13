محمد بن ثعلوب يطمئن على تحضيرات مونديال أبوظبي للجودو

اطمأن محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الإمارات للجودو سفير الاتحاد الدولي للجودو للصداقة والسلام والإنسانية، رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة العالم للجودو المقبلة، على سير الإعداد لاستضافة بطولة العالم للجودو للفردي والمختلط في أبوظبي خلال الفترة من 18 حتى 24 مايو 2024 بإشراف الاتحاد الدولي للجودو، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، بمشاركة أكثر من 100 دولة .

وقال محمد بن ثعلوب: اللجنة المنظمة العليا قطعت شوطاً بعيداً في الإعداد للبطولة المقبلة التي تعتبر ختام البطولات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، وهي جاهزة تماماً للحدث.

وأضاف: اتحاد الجودو رفع درجة الاستعداد والإعداد لبطولة العالم والمشاركة المقبلة في أولمبياد باريس مواصلة لمشاركات جودو الإمارات في التظاهرة الرياضية الأولمبية الضخمة منذ 2012، والتي شهدت فوز اللاعب سيرجيو توما ببرونزية وزن 81 كيلوغراماً للرجال في أولمبياد ريو دي جانيرو في 2016.

من جهة أخرى حض رئيس اتحاد الجودو في اتصال هاتفي بعثة منتخبنا التي تشارك في البطولة المقبلة في أذربيجان، والتي تضم اللاعبة باتسو ألتان في ((وزن تحت 57 كجم))، واللاعب كريم عبد اللطيف في ((وزن تحت 73 كجم)) على ضرورة بذل المزيد من الجهد للحاق باللاعبين الـ 5 الذين تأهلوا للأولمبياد المقبل كإنجاز تاريخي لجودو الإمارات.

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