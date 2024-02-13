الوصل يحسم «الديربي» بالفوز على النصر ويعزز صدارته للدوري

عزز الوصل صدارته لدوري أدنوك للمحترفين بوصوله إلى 33 نقطة، بعد فوزه على ضيفه النصر في ((الديربي)) بهدف نظيف سجله جونغ سيونغ هيون في الدقيقة 73 من عمر مباراتهما، على ملعب استاد زعبيل مساء أمس، ضمن مواجهات الجولة 13 للمسابقة، بينما توقف رصيد النصر عند 15 نقطة، وظل في المركز التاسع في جدول ترتيب أندية الدوري.

بدأ الشوط الأول بأداء حماسي وسريع ووسط أجواء جماهيرية جميلة، وحاول فابيو دي ليما وضع كرة وصلاوية بذكاء في الزاوية الأرضية لمرمى النصر، ولكن الكرة مرت بجوار القائم الأيمن في الدقيقة 25، ونظم النصر هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة 37، ووصلت الكرة إلى اغوديلو الذي سدد الكرة بغرابة شديدة بعيداً عن مرمى الوصل، وأجرى النصر تغييراً اضطرارياً بخروج غابياديني للإصابة في الدقيقة 41، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي. وفي الشوط الثاني نشط الوصل وضغط هجومياً، وقابله النصر بتركيز دفاعي جيد، وألغى الحكم هدفاً سجله الكوري جونغ سيونغ هيون للوصل في الدقيقة 73، بداعي التسلل بإشارة من الحكم المساعد، ثم عاد الحكم واحتسبه بعد العودة إلى تقنية الفيديو، لتشتعل أجواء اللقاء، مع نشاط النصر بحثاً عن التعادل.

وفي اللقاء الثاني، تعادل الوحدة والشارقة إيجاباً 1-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة ذاتها، مساء أمس، في ملعب استاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي، ليرفع الشارقة رصيده إلى 23 نقطة، ويحافظ على المركز رابع، بينما وصل الوحدة إلى النقطة 21 في المركز الخامس مؤقتاً، أحرز للوحدة الإيراني أحمد نور الله في الدقيقة 31، وتعادل للشارقة سيباستيان تيغالي في الدقيقة 63.

وضمن مباريات الجولة، وفي ديربي الساحل الشرقي، خطف اتحاد كلباء في ملعبه تعادلاً ((متأخراً)) بطعم الفوز أمام ضيفه خورفكان، تقدم خورفكان بالهدف الأول عن طريق البرازيلي لورينسي في الدقيقة 62 من ضربة رأس وفي الوقت بدل الضائع ((8+90)) نجح البديل أحمد عامر في إحراز هدف تعادل كلباء التعادل الغالي بصاروخية في الدقيقة 98، ليرفع خورفكان رصيده إلى 14 نقطة في المركز 10 وكلباء إلى 13 نقطة في المركز 11، وشهد الوقت الإضافي من الشوط الأول طرد حكم المباراة أحمد عيسى درويش مدافع خورفكان عمر سعيد في الدقيقة 45+1.

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