طرح تذاكر سباق «جائزة الاتحاد للطيران الكبرى» للفورمولا1 بأبوظبي

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت شركة ((إثارة)) عن طرح تذاكر سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1، أبوظبي 2024، التي تقام على حلبة مرسى ياس من 5 إلى 8 ديسمبر المقبل.
وأكدت اللجنة المنظمة للحدث أن هناك خصومات تصل إلى 15% على فئات من تذاكر السباق.
وشهدت النسخة الماضية من الحدث توافد أكثر من 170 ألف مشجع إلى حلبة مرسى ياس، على مدار أيام السباق الختامي.
وقال سيف راشد النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة ((إثارة)): ((سعداء بالإعلان عن طرح تذاكر النسخة السادسة عشرة من سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي، مجددين التزامنا بتقديم تجارب مميزة لجمهور الحدث العالمي، وسط خصومات للحجز المبكر)).
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