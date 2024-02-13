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طرح تذاكر سباق «جائزة الاتحاد للطيران الكبرى» للفورمولا1 بأبوظبي

2/13/2024 7:21:23 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت شركة ((إثارة)) عن طرح تذاكر سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1، أبوظبي 2024، التي تقام على حلبة مرسى ياس من 5 إلى 8 ديسمبر المقبل.

وأكدت اللجنة المنظمة للحدث أن هناك خصومات تصل إلى 15% على فئات من تذاكر السباق.

وشهدت النسخة الماضية من الحدث توافد أكثر من 170 ألف مشجع إلى حلبة مرسى ياس، على مدار أيام السباق الختامي.

وقال سيف راشد النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة ((إثارة)): ((سعداء بالإعلان عن طرح تذاكر النسخة السادسة عشرة من سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي، مجددين التزامنا بتقديم تجارب مميزة لجمهور الحدث العالمي، وسط خصومات للحجز المبكر)).

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