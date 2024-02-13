فتح باب التصويت في فئة «اختيار الجمهور» ضمن جائزة محمد بن راشد للتميز في سباقات الخيل

تم فتح المجال للجمهور العالمي للتصويت في فئة ((اختيار الجمهور))، وذلك ضمن النسخة السادسة من جائزة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتميز في سباقات الخيل 2024، عبر حفل سيستضيفه مضمار ميدان العالمي ضمن أمسية طيران الإمارات سوبر ساترداي السبت 2 مارس المقبل، وسيتم الإعلان عن الفائزين في مختلف شرائح الجائزة التي تهدف لإبراز وتكريم الأطراف التي قدمت إسهامات متميزة في عالم سباقات الخيل من خيول وشخصيات ومؤسسات، سواء في دولة الإمارات أو على الصعيد الدولي. وفي العام الماضي، تم تحديد الفائز في شريحة جائزة ((اختيار الجمهور)) حصرياً عبر تصويت الجمهور، وحصل على الجائزة جواد شادويل الفائز في عدد من سباقات الفئة الأولى ((بعيد))، وضمت قائمة الفائزين خليطاً من النجوم أفراداً كانوا أو خيولاً ومن بينهم هولي دويل، ووينكس، وليدي ايلي.

والمرشحون الأربعة لفئة ((اختيار الجمهور)) لسنة 2024 هم:

يوتاكا تاكي: فارس أسطوري في موطنه باليابان وظل في صدارة هذه الرياضة قرابة 40 عاماً، وحقق حتى الآن أكثر من 5000 فوز متضمنة أربعة انتصارات في كأس اليابان، وأربعة في اريما كينين، وسبق له تحقيق الفوز في دبي بالفوز في دبي شيماء كلاسيك في سنة 2001 مع ((ستاي غولد))، وفي السوق الحرة في سنة 2007 مع ((ادماير مون)). ادري دو فريز: ظل مشاركاً في السباقات الإماراتية منذ بدايات التسعينيات من القرن الماضي، وما زال هذا الفارس الهولندي البالغ من العمر 54 عاماً يواصل عطاءه في الرياضة، ونجح في قيادة سالوت ذا سولجير للفوز بلقب تحدي آل مكتوم ((فئة أولى)) في مارس الماضي.

حمدان سلطان السبوسي: أحد أصغر الملاك المسجلين في دولة الإمارات، وحقق نجاحات كبيرة عبر جواده ((الجيرز)) الذي حل بالمركز الثاني في كأس دبي العالمي 2023، ويواظب على حضور السباقات في المضامير، وحماسه ومعرفته بالسباقات يجعلانه نموذجاً ملهماً للناشئين من عشاق السباقات.

فريدي تايليكي: متوج سابقاً ببطولة الفرسان المتمرنين في بريطانيا، وفي مسيرته فارساً حقق عدة انتصارات في دولة الإمارات علاوة على سباقين من الفئة الأولى في فرنسا، وانتهت سيرة تايليكي في السباقات بسبب تعرضه لإصابة، ويعمل متعهد تجارة خيول، ووكيل أعمال فرسان، وشخصية إعلامية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز