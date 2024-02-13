الإمارات تتصدر المنتخبات العربية بـ7 مشاركات في مونديال الشاطئية

يتصدر منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية المنتخبات العربية بـ7 مشاركات في نهائيات كأس العالم التي تنطلق نسختها 12 في دبي يوم غدٍ وتستمر حتى 25 الجاري بمشاركة 16 منتخباً، ويأتي منتخب عمان في المركز الثاني على صعيد المشاركات بـ4 مرات ثم منتخب البحرين بـ3 مرات، فيما يشارك منتخب مصر للمرة الأولى في النهائيات الحالية بدبي.

وسجل منتخبنا الوطني أول ظهور له في نهائيات كأس العالم في النسخة الثالثة التي أقيمت على شاطئ كوباكبانا في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية في 2007 لكنه لم ينجح طوال مشاركاته في تجاوز دور المجموعات، ففي مشاركته الأولى تكبد 3 هزائم واحتل المركز الرابع في مجموعته، وفي 2008 حقق فوزاً واحداً واحتل المركز الثالث في مجموعة قوية ضمت إلى جانبه روسيا والأرجنتين والكاميرون، وفي مونديال 2009 حقق الأبيض فوزاً واحداً كذلك واحتل المركز الثالث في مجموعة حديدية ضمت أوراغواي والبرتغال وجزر سولومون، وفي مونديال 2013 غادر منتخبنا من الدور الأول بصفر فوز و3 هزائم في رصيده، وفي مشاركته الخامسة في مونديال 2019 حقق لأبيض فوزاً تاريخياً على المنتخب الروسي لكنه غادر البطولة من الدور الـأول، وفي مونديال 2021 بروسيا فاز الأبيض على متصدر المجموعة منتخب تاهيتي قبل أن يغادر المنافسات من الدور الأول للمرة السادسة في تاريخ مشاركاته.

هدف

ويطمح الأبيض الذي وضعته القرعة في المجموعة الأولى برفقة منتخبات إيطاليا ومصر والولايات المتحدة الأمريكية، أن تكون مشاركته في مونديال دبي 2024 مختلفة عن السابق وتخطي عقبة الدور الأول والوصول إلى الأدوار الإقصائية لأول مرة في مشواره، متسلحاً في ذلك بعاملي الأرض والجمهور.

ويستهل منتخبنا مشاركته السابعة في كأس العالم الحالية بمواجهة شقيقه المصري على الساعة السابعة ونصف مساء غد (الخميس) ثم يلتقي تباعاً منتخبي الولايات المتحدة وإيطاليا.

وأكد البرازيلي فيكتور فاسكيز مدرب الأبيض أن هدفه الأول هو تخطي الدور الأول، كخطوة أولى وبعدها يبدأ بالتفكير في النهائيات حيث إن كل مباراة وقتها ستكون بمثابة نهائي بالنسبة له، مشيراً إلى أن الأبيض لم ينجح في تجاوز مرحلة المجموعات طوال مشاركاته السابقة في كأس العالم رغم أنه كان قريباً في النسخ الأخيرة.

حافز

وأوضح فاسكيز أن النتائج الجيدة التي حققها الأبيض في العام الماضي والتي مهدت له الطريق لاحتلال المركز الثامن على مستوى العالم والثاني آسيوياً، والأول عربياً، في تصنيف شهر يناير 2024، تشكل حافزاً لحصد المزيد من النتائج الإيجابية والانتصارات في كأس العالم، وقال في تصريحات لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا):((أعتقد أن النتائج هي نتاج كلّ ما قمنا به، تفاني لاعبينا، والدعم الكبير الذي تلقيناه من مجلس إدارة الاتحاد، كانت لدينا فكرة، وتحويل هذه الفكرة إلى واقع عملية تستغرق وقتاً طويلاً، لكن الجميع آمن بها. وأعتقد أن العمل الجاد والتفاني الذي أبديناه في العام الماضي، قد بدأ يؤتي ثماره. وأنا أؤمن تماماً بالعمل الذي نقوم به هنا.

وأضاف:)) أفضل التفكير خطوة بخطوة. هدفنا الأول هو التأهل إلى الأدوار الإقصائية. لم ننجح أبداً في تجاوز مرحلة المجموعات طوال مشاركاتنا الثلاث الماضية في كأس العالم، كنّا قريبين للغاية في تلك النسخ، ويفصلنا فوز واحد فقط عن تحقيق هذا الإنجاز، لكننا لم نوفق. لذا تركيزنا منصب حالياً على عبور الدور الأول. نحن نفكر في مبارياتنا أمام مصر والولايات المتحدة وإيطاليا. وإذا نجحنا في التأهل سنبدأ بالتفكير في النهائيات، حيث إن كل مباراة هي بمثابة نهائي في مرحلة خروج المغلوب.

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