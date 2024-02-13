العين يواجه ناساف الأوزبكي في ثمن نهائي أبطال آسيا الليلة

يدشن العين مشواره في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا عندما يحل ضيفاً على ناساف الأوزبكي في السادسة من مساء اليوم بتوقيت أبوظبي، إذ يتطلع ممثل الإمارات الوحيد في البطولة القارية لمتابعة مسيرته حتى النهاية أملاً في استعادة أمجاده وتكرار سيناريو فوزه باللقب الآسيوي في عام 2003.

وخلال 10 مباريات سابقة في تاريخ مشاركاته بدور الستة عشر فاز العين في 4 وتعادل في 3 وخسر 3 وتأهل إلى ربع النهائي 3 مرات وخرج من هذا الدور مرتين، وسبق للعين أن قابل ناساف خصمه في مباراة اليوم ذهاباً وإياباً في دوري الستة عشر عام 2016 حيث تعادل معه ذهاباً بهدف لمثله وفاز عليه إياباً في ملعب استاد هزاع بن زايد، بهدفين نظيفين.

وصول

وكانت بعثة العين وصلت مساء أول من أمس إلى كراشي الأوزبكية على متن طائرة خاصة، أقلعت من مطار العين الدولي، برئاسة محمد عبيد حماد، عضو لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، مشرف قطاع الفريق الأول والرديف، و20 لاعباً وأجرى الفريق أمس مرانه الرئيس على ملعب المباراة، حيث وقف المدرب الأرجنتيني كريسبو على مدى جاهزية اللاعبين فنياً وبدنياً قبل أن يضع لمساته الأخيرة على خطة وتشكيلة مباراة الليلة، والتي يتوقع أن يدخلها بخطة متوازنة ما بين الدفاع والهجوم مع العمل على خطف هدف يربك حسابات أصحاب الأرض ومن ثم المحافظة عليه أو تعزيزه.

دافع

وأكد حماد، أن جميع لاعبي العين يدركون أنهم يمثلون الوطن، الأمر الذي يعتبر شرفاً لا يقل عن شعور اللاعبين الدوليين في الدفاع عن اسم الدولة خلال مشاركاتهم بالمنتخبات الوطنية في المسابقات الرسمية ويمنحهم الدافع لإظهار أفضل ما لديهم.

مسؤولية

وقال حماد إن التعليق على ضغط المباريات واختلاف الطقس وغيرها من العوامل، تفسر أحياناً بأنها بحث عن المبررات، لذلك يتوجب على الفريق تحمل مسؤوليته في التعامل مع الروزنامة الموضوعة من قبل اتحاد الكرة ورابطة المحترفين بالصورة المطلوبة، والتعامل بعقلية احترافية لمواجهة كل التحديات بشخصية العين. يدير مباراة اليوم بين العين ومضيفه ناساف طاقم تحكيم أردني بقيادة أدهم مخادمة، يعاونه محمد الكلاف، مساعد أول، وأحمد مؤنس، مساعد ثان، والعراقي محمد قاسم حكماً رابعاً، والقطري عبدالله المرى، حكم فيديو، ومواطنه محمد أحمد حكم فيديو مساعد، ويراقب المباراة الفلسطيني علي جبريل، فيما يراقب الحكام الكوري الجنوبي كول جونغ شول.

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