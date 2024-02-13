شباب الأهلي يستعد لإطلالة جديدة ويجدد عقدي رينان وحسن حمزة

نجحت شركة شباب الأهلي لكرة القدم، في تجديد عقدي المدافع رينان فيكتور، وحارس المرمى حسن حمزة، للبقاء سنوات مقبلة في الدفاع عن شعار ((فرسان دبي))، وذلك في إطار جهود الشركة لتوفير المزيد من الاستقرار من خلال التمسك بأعمدة الفريق الأساسية.

واستفادت إدارة شركة شباب الأهلي لكرة القدم، من فترة التوقف الطويل، في العمل بهدوء في التجديد لعناصر الفريق المميزة، وإيجاد الدعم المناسب ليكمل الفريق مشواره بشكل جيد في النصف الثاني من الموسم الجاري، خاصة وأن إدارة شباب الأهلي وجماهيره دائماً ما يتطلعان إلى الوصول لمنصات التتويج في جميع البطولات التي يشارك فيها الفريق.

كما قامت شركة شباب الأهلي للكرة، بتجديد عقود عدد من اللاعبين المميزين بالفريق بالتعاون من الجهات والمؤسسات الراعية، ومنهم محمد جمعة عيد ((بيليه))، إلى جانب التعاقد مع حارس المرمى حمد المقبالي، قادماً من نادي الفجيرة، ومع البرازيلي كوان سانتوس ((19 عاماً))، قادماً من نادي بالميراس البرازيلي، ليتم قيده في فئة اللاعب المقيم.

تدريبات

وفي الوقت نفسه، يواصل الفريق الأول للكرة بنادي شباب الأهلي، تدريباته اليومية تحضيراً لظهوره الأول بعد انتهاء فترة التوقف الطويل للنشاط المحلي، بسبب مشاركة منتخبنا الوطني الأول في نهائيات كأس آسيا في قطر قبل أيام قليلة، وتسود روح معنوية عالية بين اللاعبين، وإصرار على تقديم أفضل ما لديهم في التدريبات حرصاً على الحصول على مكانة في التشكيلة الأساسية في الإطلالة الجديدة للفريق.

ومن المقرر أن يستأنف ((فرسان دبي)) نشاطهم المحلي الأحد المقبل، عندما يستضيف بني ياس في ثمن نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، بعدما تم تأجيل ظهورهم الأول الذي كان مقرراً أمام مضيفهم حتا في الجولة 13 والأخيرة للدور الأول من دوري أدنوك للمحترفين مساء أول من أمس، بسبب ظروف الطقس.

واستفاد الجهاز الفني لشباب الأهلي بقيادة المدرب الصربي ماركو نيكوليتش، من تأجيل مباراة حتا، في المزيد من التجهيز للاعبين سعياً لعودة قوية إلى منافسات الموسم الجاري، خاصة بعدما اقتنص الفريق أول الألقاب المحلية، بالفوز بكأس السوبر للمحترفين على حساب الشارقة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز