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سلطان عادل يلفت الأنظار ويقدم أوراق اعتماده نجماً جديداً

2/13/2024 7:21:21 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أصر البرتغالي باولو بينتو مدرب منتخبنا الوطني، على الدفع بالمهاجم الشاب سلطان عادل لاعب نادي اتحاد كلباء، في كأس آسيا الأخيرة في قطر، ليحل محل اللاعب المخضرم الهداف علي مبخوت، وعلى الرغم من الضغوط الإعلامية والجماهيرية والتي طالبت بتواجد مبخوت، لكن المدرب البرتغالي أصر على رأيه، ومنح الفرصة كاملة للاعب الشاب الذي لم يخذله فلفت إليه الأنظار ليقدم أوراق اعتماده نجماً جديداً للكرة الإماراتية وقدم مباراتين جيديتن أمام هونغ كونغ وفلسطين، قبل أن تغيبه الإصابة عن مباراتي إيران وأوزبكستان.

عطاء

وأكد البرتغالي بينتو المدير الفني لمنتخب الإمارات، أنه يختار اللاعبين وفقاً لعطائهم وما يقدمونه خلال التدريبات ولا يهتم بالأعمار أو الخبرات. على النقيض تماماً من بينتو، لا يعتمد الإيراني فرهاد مجيدي المدير الفني لاتحاد كلباء على سلطان عادل بصفة أساسية، ويفضل تجهيزه بصورة مثالية على اعتبار أنه لاعب صغير السن وقد يتأثر نفسياً حال الإخفاق في أي مباراة أو لم يقدم الأداء المنتظر منه، وهو ما يعرضه لانتقادات الجمهور والإعلام.

وفي الوقت ذاته، يعتبر الإيراني فرهاد مجيدي المدير الفني لاتحاد كلباء من أكثر المقتنعين بقدرات لاعبه سلطان عادل وهو من قدمه بالفعل هدية لمنتخب الإمارات، وبين جرأة بينتو وهدوء فرهاد مجيدي يبقى سلطان عادل موهبة ينظر إليها الوسط الرياضي بالكثير من التقدير وينتظر تألقها في المباريات الكبيرة في المستقبل القريب.

نجم

يذكر أن اللاعب سلطان عادل محمد نجم فريق كلباء ومنتخب الإمارات الوطني لكرة القدم، بزغ نجمه وهو ابن لاعب منتخبنا الوطني واتحاد كلباء السابق عادل محمد خلال تصفيات نهائيات اسيا للناشئين 2020، حيث تمكن من تسجيل ثلاثة أهداف من أهداف الأبيض الناشئ الثلاثة في مرمى قيرغيستان والعراق ولبنان، متوجاً جهود زملائه بخطف البطاقة الأولى للنهائيات، ويتمتع سلطان عادل منذ الصغر بموهبة فذه حباها الله بها، فضلاً عن انحداره من أسرة مولعة بكرة القدم، ايضاً شقيقه محمد عادل لاعب كرة، وهو لا يقل موهبة وإمكانات عن شقيقه سلطان، ودائماً ما يتابع والدهما عادل محمد مستواهما ويسدي لهما نصائح مهمة. وسبق وأن توقع لهما أداء جيداً مع كلباء مستقبلاً بشرط تطوير مستواهما والالتزام بتوجيهات الجهازين الفني والإداري.

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