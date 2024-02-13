ضياء سبع: دولة الإمارات الأجمل في العالم وذكرياتي بها رائعة

وصف ضياء سبع المنضم حديثاً إلى كشوفات ((الصقور))، دولة الإمارات بأنها الأجمل في العالم، ذاكراً أنه قضى بها عامين عندما كان يدافع عن شعار النصر كانا من أجمل سنوات حياته، مشيراً إلى أنه عاد إلى الدولة مع عائلته بذكريات رائعة شجعته على قبول عرض ناديه الجديد واللعب مجدداً في دوري المحترفين، والإقامة في دولة يراها الأجمل والأفضل.

وعبر نجم الصقور الجديد عن سعادته باللعب جوار المخضرم الأسباني أندريس إنييستا، ذاكراً أن اللعب في فريق واحد مع إنييستا والتواجد بجانبه في الملعب يمثل حلماً لكل لاعب لان إنييستا، وحسب قوله، لاعب كبير ولا يحتاج إلى تعريف أو إشادة، وأضاف: سأحكي لأحفادي أنني لعبت مع إنييستا في نادي الإمارات بكل فخر، خصوصاً أنني من محبي نادي برشلونة وكنت مشجعاً له وأعرف ما قدمه في ملاعب كرة القدم العالمية.

ثقة كبيرة

واعترف ضياء سبع بأن مهمته مع ((الصقور)) الذي يحتل المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري برصيد 5 نقاط ويسعى للبقاء، لن تكون سهلة، وقال: وضعنا غير جيد في الدوري، نحن أمام تحد كبير يجب أن نكون فيه على قدر المسؤولية، في رأيي أن الفريق قادر على تجاوز المهمة لأنه يمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين يتمتعون بالجودة وجهاز فني مقتدر، ويحظى بدعم كبير من إدارة النادي، يجب أن نثق في أنفسنا أولاً وأن نجتهد في أرضية الملعب وبعدها سنحقق هدفنا. وقال لاعب الصقور الجديد، أنه قبل بالتحدي لأنه يمتلك رغبة كبيرة في العطاء وعلى ثقة بأنه سيقدم الأفضل مع زملائه اللاعبين، وقال: حضرت إلى الإمارات بثقة كبيرة في النجاح، وبرغبة تقديم عطاء 100 % ولن أتردد في بذل كل جهدي حتى أكون على قدر الثقة التي وجدتها من الإدارة والجهاز الفني والنجاح في هذه التجربة التي تعني لي الكثير.

دعم الجمهور

ودعا ضياء سبع جماهير النادي إلى دعم الفريق ومساندته في مشواره المقبل، ذاكراً أن اللاعب دائماً يحب أن يشاهد الجمهور خلفه في المباريات، لأن ذلك يساعده على تقديم مستوى جيد ويرفع من درجات حماسه وإصراره على تحقيق الانتصارات، مؤكداً أن تحقيق الانتصارات يتطلب تكاتفاً من أسرة النادي وأداء كل شخص لدوره على الوجه الأكمل حتى يتمكن الفريق من إثبات وجوده في دوري المحترفين.

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