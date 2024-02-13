لاعبة أفريقية تحطم الرقم القياسي لأغلى صفقة انتقال في الكرة النسائية

ذكرت تقارير صحفية أمس الثلاثاء أن لاعبة زامبية حطمت الرقم القياسي لأغلى صفقة انتقال على مستوى لاعبات كرة القدم للسيدات.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية انتقلت راشيل كوندانانغي إلى صفوف "باي اف سي" الأمريكي قادمة من "مدريد سي اف اف" مقابل 735 ألف يورو (787 ألف دولار).

وحطمت هذه الصفقة الرقم القياسي لأغلى صفقة انتقال في تاريخ كرة القدم النسائية، حيث إن عقد اللاعبة يضم أيضا مكافآت بقيمة 70 ألف يورو.

وانتقلت لاعبة منتخب زامبيا إلى باي اف سي الأمريكي بعقد يمتد لأربعة أعوام، مع إمكانية التمديد لموسم خامس.

ولم يكشف أي من الفريقين الأمريكي أو الإسباني عن قيمة الانتقال لدى الإعلان الرسمي عن الصفقة.

وكانت لاعبة الوسط الإنجليزية كيرا والش تحمل الرقم القياسي لأغلى صفقة في كرة القدم النسائية، لدى انتقالها من مانشستر سيتي إلى برشلونة في 2022 مقابل 470 ألف يورو.





تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز