السيتي يهزم كوبنهاغن بثلاثية ويقترب من دور الثمانية في دوري الأبطال

حقق مانشستر سيتي الإنجليزي فوزا ثمينا خارج ملعبه على كوبنهاغن الدنماركي بنتيجة 1/3 مساء الثلاثاء في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

تقدم الضيوف بهدف كيفن دي بروين في الدقيقة 10، ثم أدرك ماغنوس ماتسون التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 34 قبل أن يسجل البرتغالي برناردو سيلفا الهدف الثاني في الدقيقة 45 واختتم فيل فودين الثلاثية في الدقيقة 92.

ويعزز هذا الفوز فرص مانشستر سيتي في التأهل لدور الثمانية ومواصلة حملة الدفاع عن لقبه في الموسم الماضي عندما يلتقي الفريقان مجددا في ملعب الاتحاد يوم 6 مارس المقبل.

بدأ مانشستر سيتي اللقاء باندفاع هجومي قوي حيث لعب سيلفا كرة عرضية ارتقى لها مواطنه البرتغالي روبن دياز برأسية قوية أبعدها كاميل غرابارا حارس مرمى كوبنهاغن بصعوبة لتضيع فرصة هدف مبكر بعد مرور سبع دقائق.

ولكن بعدها مرر فودين كرة إلى زميله دي بروين الذي سدد كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء في الشباك مسجلا الهدف الأول للضيف الإنجليزي.

وبعد مرور ربع ساعة اضطر بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي لاستبدال الجناح الأيسر جاك غريليش بسبب الإصابة ليشارك مكانه البلجيكي جيريمي دوكو.

حاول مانشستر سيتي تعزيز تفوقه بهدف ثان إلا أن محاولات الثنائي سيلفا وفودين لم تكن كافية لهز شباك غرابارا حارس الفريق الدنماركي.

ومن خطأ فادح مرر البرازيلي إيدرسون مورايس حارس مرمى مانشستر سيتي كرة بالخطأ للاعبي كوبنهاغن لتصل إلى ماتسون الذي سدد كرة قوية في الزاوية اليسرى مسجلا هدف التعادل.

وبعدها بخمس دقائق كاد اللاعب نفسه يسجل هدفا ثانيا لكن تسديدته مرت فوق العارضة، قبل أن يصحح سيلفا الأوضاع بهدف ثان لحامل اللقب في توقيت مثالي بعد متابعة لتمريرة من زميله دي بروين.

كان الفريق الإنجليزي أكثر جدية وشراسة في الشوط الثاني وهدد مرمى كوبنهاغن بأكثر من محاولة لثنائي الوسط رودري وفودين.

كما تألق جرابارا في إنقاذ مرماه من محاولتين خطيرتين من دي بروين وجيريمي دوكو، وبعدها لعب سيلفا كرة عرضية قابلها النرويجي إرلينغ هالاند برأسية فوق العارضة.

ودفع غوارديولا بالبرتغالي ماتيوس نونيز مكان سيلفا لتجديد الدماء في خط الوسط، بينما واصل غرابارا تألقه بالتصدي لركلة حرة سددها دي بروين بقوة في الدقيقة 87.

وتحت الضغط الإنجليزي توترت أعصاب لاعبي كوبنهاغن وفقدوا تركيزهم ليحصل الثنائي كيفن ديكس وراسموس فالك على إنذارين.

وفي الوقت بدل الضائع تبادل فودين الكرة مع دي بروين قبل أن تصل مجددا إلى فودين ليسدد بسهولة في الشباك مسجلا الهدف الثالث ليضع الفريق الإنجليزي قدما في دور الثمانية.





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