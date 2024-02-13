تحديات العمل العربي الجماعي

في حوار أجريته صباح أمس داخل جلسات القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي اكتشفت بما لا يدع مجالاً للشك أن ((التحديات الحالية على أمتنا العربية أكثر ضغطاً وتحدياً أمام حلم استغلال الفرص الإيجابية المتاحة)).

كان حواري مع معالي الوزير أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، ومعالي جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كل منهما يرى صعوبات كبرى ضاغطة على المنطقة بسبب الجنون الإسرائيلي والتصعيد الإيراني والسلبية الأمريكية والانحياز الغربي.

دولتان هما إسرائيل وإيران لديهما ((أجندات)) خاصة بهما تستغلان العالم العربي وسكانه ومقدراته كمسرح عمليات لمشروعات مشبوهة ومدمرة.

لا أحد منهما، أبو الغيط والبديوي، يدعو إلى حرب أو مقاطعة أو مواجهة، لكنه يدعو إلى حوار عاقل في زمن غاب فيه المنطق.

الدعوة للحوار في وقت لا يقبل فيه بيبي نتانياهو أي حوار أو أي نقاش، وفي زمن تقوم فيه إيران بتسخير دور وكلائها في المنطقة من ((الحوثي)) إلى ((الحشد الشعبي)) ومن ((الجهاد الإسلامي)) إلى ((حزب الله)).

المهمة ثقيلة على جامعة الدول العربية وعلى مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لكنه قدر هذه المنظمات الإقليمية أن تحاول ترميم شقوق المنطقة وشروخها السياسية وتحدياتها الأمنية وصراعاتها السياسية.

هنا يجب أن نقول كلمة حق لا مجاملة فيها ((إن أي منظمة إقليمية هي في البداية والنهاية تعبير صادق عن مجموع إرادة أعضائها، خصوصاً إذا كان نظامها الأساسي تنسيقياً بالأساس، وقراراتها وتوصياتها ليست ملزمة لأعضائها بحكم ميثاق تأسيسها)).

هنا يصعب أن يتشدق أحدهم ويقول أين الجامعة العربية في تلك الأزمة؟ أو أين دور مجلس التعاون لدول الخليج العربية في هذا الملف؟

تطوير العمل العربي الإقليمي هو تحدٍ واجب، وفريضة لا يجب التهرب منها لأنه لا توجد قوة عربية منفردة، مهما بلغت من القوة، تستطيع أن تلغي تأثير العمل العربي الجماعي.