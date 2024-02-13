ثقافة التحسين اليابانية

عندما منعت الدول العربية تصدير النفط للبلدان الداعمة للكيان الإسرائيلي عام 1973، لوحظ أن شركة تويوتا اليابانية لم تتأثر بالأزمة الأكبر في تاريخ بيع النفط. فقد ارتفع سعر البرميل من 24 إلى 66 دولاراً ثم لاحقاً إلى 77 دولاراً، مما سبب هزة عنيفة لاقتصاديات العالم وأسواق المال. والمفارقة أنه في غضون ذلك كان منافسو الشركة ((يتشبثون في البقاء)) بدائرة المنافسة. وبعد تعمق الغربيين في تجربة تويوتا، وجدوا أنها تطبق منهجية ((القضاء على الهدر)) حتى تصبح المنظمة في غاية الرشاقة.

هذا القوام الرشيق مكن ((تويوتا)) لاحقاً من اختراق الأمريكيين في عقر دارهم حيث حققت مبيعات في السوق الأمريكية تجاوزت كبريات الشركات الأمريكية! بفضل نظام تويوتا الإنتاجي TPS.

ويعود هذا المسمى إلى عام 1990، عندما تفرغ باحثان من معهد ((MIT)) الشهير في بوسطن لمقارنة نظام ((تويوتا)) الإنتاجي ونظام إنتاج الكم الأمريكي ((mass production)) الذي ابتكره هنري فورد مؤسس شركة السيارات، والذي اقتفى أثره معظم شركات السيارات العالمية لعقود طويلة. ثم تبين أن اليابانيين ينجحون في ((تصميم، وتطوير، وإنتاج، وتوزيع، السيارات بنصف الاستثمارات والجهود البشرية والوقت المبذول فضلاً عن المباني والمكائن والمواد الأولية، مقارنة بالشركات الأمريكية)) التي لا تعير اهتماماً يذكر للهدر في الموارد والوقت والجهد. هنا جاءت كلمة ((لين)) Lean أو الرشاقة الإدارية وهي مصطلح أطلقه الباحثون الأمريكيون على نظام ((تويوتا)) الإنتاجي ((TPS))، ويقصد به إزالة الترهلات والدهون أو الشحوم الزائدة من الجسم. فقد لاحظ الأمريكيون أن المصنعين اليابانيين كانوا يزيلون كل ما هو زائد ولا يضيف قيمة للمنتجات أو الخدمات منذ لحظة استلام طلب العميل. وهي ما يطلق عليها بالنفايات ((waste)) أو الهدر. وقد حدد نظام ((تويوتا)) الإنتاجي تعريفها بدقة، فلا مجال للاجتهادات الشخصية.

وتنبع فكرة التحسين المستمر بالتخلص مما ليس له فائدة حقيقية، من فكرة الحرفي القديم، الذي يفعل ذلك بصورة تلقائية، ليحسن من جودة نصل السيف، أو الدروع. وكذلك يفعل النجار، والحداد، والخزاف، والصائغ، والحائك، والرسام وغيرهم. فالتحسين منذ الأزل كان رحلة مستمرة، وما فعله اليابانيون أنهم أضافوه وعرفوه في نظامهم الإنتاجي، فصارت منتجاتهم ليست رشيقة فحسب، بل دخلت إلى آفاق غير مسبوقة من الجودة.

ما سبق جاء في كتاب رائع أهدتني إياه الأميرة دليل بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود صاحبة دار جواهر التراث للنشر، بعنوان ((التفكير الرشيق)) للمؤلفين حسين الوطبان ونورا الوطبان. وهو من أجمل الكتب الإدارية في فنه من حيث رشاقة أسلوبه وعمق معلوماته.

حيث تناولا فيه أيضاً محاولات ((تويوتا)) القديمة التي تعود إلى تاريخ 1930 عبر شركة تويودا للنسيج الآلي التي أسسها ساكيشي تويودا، والذي يعد أول مخترع لنول النسيج التلقائي الذي مكن الآلة لأول مرة في التاريخ من التوقف عن العمل ذاتياً عند وقوع مشكلة في جودة العملية الإنتاجية مثل انقطاع الخيط أو إلتفافه. وبهذا قفزت دقة الإنتاجية في صناعة النسيج إلى شهرة كبيرة وحصدت جوائز عالمية عدة.

وما يسوقه المتحدثون الأمريكيون ((الملهمون)) حالياً من ترديد سؤال ((لماذا)) خمس مرات ((5Why)) للوصول إلى جذر المشكلة، هو في الواقع يعود إلى تويودا الذي استخدمه بالتغلغل في صلب المشكلة، حتى يعرف كيف يحلها عبر معرفة مكمن الخلل.

وكانت المفارقة أنه في مطلع تأسيس شركة ((تويوتا)) عام 1935م كانت شركة ((فورد وجنرال موتورز)) الأمريكيتين تستحوذان على السوق اليابانية المحلية والأسواق العالمية. فلم يكن في وسع ((تويوتا)) مجاراتهما في ما برع الأمريكان فيه آنذاك وهو ((إنتاج الكم)) mass production أي الاستفادة من ثمرة غزارة الإنتاج في تقليل التكلفة، حيث ((كان الإنتاج الياباني السنوي لسيارات ((تويوتا)) يعادل حجم ثلاثة أيام فقط مما تنتجه شركة فورد سنوياً)). ثم عكفت على دراسة جهود التصنيع حول العالم فعدلت مسارها عبر إعادة النظر في إنتاج الكم الذي كان يصحبه هدر كبير للموارد لم يكن ينتبه إليه المنتجون حول العالم.

باختصار ((تويوتا)) طبقت من دون أن تعلم الحديث النبوي: ((إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه)).