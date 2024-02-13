المرجو الإسرائيلي والمطلوب الفلسطيني

((يجب على إسرائيل وضع خطة دقيقة لحماية المدنيين في حال قيامها بهجوم كبير على مدينة رفح)) الفلسطينية، هذا ما أكده الرئيس الأمريكي جو بايدن الاثنين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.

واعتبر عديد المراقبين أنّ هذا الموقف الأمريكي، هو ضغط إضافي تمارسه إدارة بايدن من أجل حمل دولة الاحتلال على عدم استهداف المدنيين، لكن الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل أكد في تعليق له على تصريحات بايدن، أنّ ((من يريد وقف الحرب، عليه أن يوقف مدّ إسرائيل بالأسلحة))، مشككاً بذلك في جدوى هذه المواقف على التطورات الميدانية على الأرض وفي مدى تأثيرها الإيجابي على حماية المدنيين الفلسطينيين.

ويبدو أنّ رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين ناتنياهو مصرّ على المضيّ قُدُماً في تنفيذ أهدافه وسياساته وذلك بإطالة أمد العدوان على قطاع غزة المحاصر من أجل تحرير المحتجزين الإسرائيليين والقضاء على كل أشكال المقاومة وفرض التهجير القسري كأمر واقع من جهة، ومن ناحية أخرى، زعزعة الاستقرار في الضفة الغربية المحتلة بدعم سياسة الاعتداءات الممنهجة للمستوطنين، وذلك إمعاناً في إذلال الفلسطينيين ومزيد إضعاف السلطة الوطنية الفلسطينية.

ولا يخفى على أحد الطابع الشخصي لسياسة ناتنياهو الذي يريد البقاء في الحُكْمِ وتجنّب المحاسبة رغم أنّه نجح في تغليف كل ذلك بهدف آخر استراتيجي يجمع الأغلبية الساحقة من الإسرائيليين، وهو تصفية القضية الفلسطينية والانتهاء من الوجود الفلسطيني في الضفة والقطاع وكذلك الإغلاق النهائي لملف عودة اللاجئين من خلال استهداف ((الأونروا)) وقطع التمويل عنها وحرمان ملايين الفلسطينيين من خدماتها الأساسية، وبالتالي فتح باب توطينهم في أماكن وجودهم وسدّ كل إمكانية رجوع محتمل إلى أراضيهم المحتلة ودفن حق عودة اللاجئين نهائياً.

ولا مناص من الإقرار بأنّ الولايات المتّحدة الأمريكية وعدداً من الدول الغربية لا تعارض هذا التوجّه العام رغم إعلاناتها المتكررة بتبنّي حل الدولتين، ويتأكد هذا المنحى أولاً، من خلال رفض أمريكا وهذه الدول، الضغط باتجاه الوقف التام لإطلاق النار كسبيل وحيد لحماية المدنيين الفلسطينيين وتمكينهم من الغذاء والخدمات الصحية والإغاثية ومجمل الخدمات الأساسية الأخرى، وثانياً، المسارعة بقطع التمويل عن ((الأونروا)) استناداً إلى رواية إسرائيلية تتهم فيها المنظمة الأممية بالضلوع في عملية ((طوفان الأقصى)) وهي رواية لم يؤكدها تحقيق مستقل.

ويتعاظم الاقتناع لدى الفلسطينيين بأنّ تمادي إسرائيل في عدوانها مردّه تمكّن ناتنياهو من استغلال تناقضات الداخل الأوروبي والأمريكي التي تمنع هذه الأطراف من اتخاذ قرارات حاسمة لوقف الجبروت الإسرائيلي الذي يعصف بالوجود الفلسطيني وبالاستقرار في المنطقة.

ورغم أنّ التداعيات الإنسانية حرّكت بعض الشيء قوى السلام في هذه الدول إلّا أنّ هذا الحراك لم يصل إلى إحداث تغييرات جدية في مواقف دولها وحكوماتها من النزاع في فلسطين ومنطقة الشرق الأوسط عموماً. وإنّ ضرب إسرائيل عرض الحائط بقرارات الشرعية الدولية وبمقتضيات القانون الدولي الإنساني، وحتى بمخرجات القضاء الدولي لمحكمة لاهاي في ضوء العجز التام من كلّ الأطراف على فرض تقيّدها بالمشترك من القيم والمبادئ الإنسانية، يلقى أساسه في تغلغل الفكر المغالي المتطرف المبني على الخرافة الصهيونية التقليدية داخل المجتمع الإسرائيلي، الذي قد يكون غذّته الطروحات المؤسسة على الحق التاريخي في كامل فلسطين في الطرف المقابل.

وبديهي أنّ العدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب والحق الفلسطينيين يلقى تبريره أولاً وأساساً في النزوع ((الفطري)) لدولة الاحتلال إلى تكريس احتلال الأرض الفلسطينية باعتبار ذلك ((حقاً مقدساً))، ولكنّ شواهد التاريخ أظهرت كذلك أنّه ((فِكْرٌ)) ينتعش في وجود خطاب فلسطيني لا يعترف هو الآخر بالشرعية الدولية على جورها في الحقّ التاريخي لآخر الشعوب على الأرض التي ترزح تحت نير أبشع أشكال الاستعمار الاستيطاني، وهو خطاب أحكمت الدعاية الإسرائيلية توظيفه واستغلاله بما يخدم مصالحها الاستعمارية والاستيطانية. إنّ الوصفة ((السحرية)) لوضع إسرائيل في الزاوية هي الاحتكام إلى الشرعية الدولية التي تؤمّن جزءاً من الحق الفلسطيني التاريخي ولا تمنع المطالبة بالباقي باعتبار ذلك ينخرط في حق تقرير المصير الذي تقرّه القوانين والشرائع الدولية، وما عدا ذلك فهو مساهمة، بحسن نيّة أو بسوئها، في تصفية القضية الفلسطينية إلى الأبد، وإنّ أخطر خطاب تخشاه إسرائيل هو خطاب السلام لأنّه يمكّنها من دولة لا تمتلك شروط الدوام.