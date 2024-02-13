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تنمية بشرية

2/13/2024 7:21:14 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يعيش العالم تطورات متسارعة، فقد تعودنا مع كل صباح أن نفتح عيوننا على تطور جديد، أو ابتكار أو انتشار لفكرة ملهمة، ليعكس ذلك مسار سير البشرية ورغبتها الحثيثة بالتطور والانتقال من حال لآخر تلبية لاحتياجاتها ورغباتها، وذلك يشكل تجسيداً لمحاولاتها الدائمة بدفع الكسل عن كاهلها لقدرته على جرها نحو العجز وعدم الإنتاج ما يعني توقف سلسلة التطور التي يسعى البشر من خلالها إلى تحقيق أهدافهم وتطلعاتهم المستقبلية.

ومع تسارع حدة التطور، أصبحت نوعية ومستوى جودة حياة الفرد وحالته النفسية ووضعه الاجتماعي والمهني وحتى الشخصي، تشكل محور استراتيجيات الحكومات والمؤسسات على اختلاف أحجامها، إدراكاً منها بأن عدم تطوير المهارات سيؤثر بطريقة أو بأخرى في تحقيق التنمية الشاملة، ولذلك فقد أولت الكثير من المؤسسات أهمية عالية لزيادة القدرات التعليمية والخبرات العملية لموظفيها، بهدف تشجيعهم على مواصلة العمل بكل جهد ومحبة، وهو ما شكل قاعدة قوية للتنمية البشرية التي أصبحت من أهم الأسس التي تقوم عليها المجتمعات المتطورة، كونها تقوم على مبدأ استغلال نقاط القوة لدى الأشخاص وتحفيزهم على الارتقاء بمستوياتهم الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية، واستثمارها في نظرية التطور الاجتماعي التي تمنح الإنسان قيمة وأهمية عالية، باعتباره العنصر الفاعل والأبرز في عملية التطور، إضافة إلى أهمية تحقيق المواءمة بين احتياجات الفرد ومتطلباته وبين الظروف المحيطة به على الصعيدين المادي والمعنوي ومدى التأثير المتبادل بينهما.

ولتحقيق التنمية البشرية يجب الالتفات إلى مجموعة من العوامل والعناصر المؤثرة، مثل امتلاك قدرة التخطيط الجيد، وتحديد الأهداف وتنمية مهارات إدارة الوقت وتنظيم الأمور، وأهمية التعامل مع أدوات الرقمنة والتكنولوجيا التي أصبحت جزءاً من حياتنا اليومية، والعيش ضمن بيئة حقيقية تحفظ للإنسان حقوقه وكرامته، وتسهل تطوره وتساهم في تحسين مستواه المعيشي وتمكنه من امتلاك أدوات التواصل مع الآخرين.

مسار:

الاستقرار النفسي يساهم في تحقيق التطور، ويمكّن الفرد من تجاوز التحديات وتحويلها إلى فرص.

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