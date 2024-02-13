حملات الذباب الإلكتروني

كثيرون في الوطن العربي يهاجمون بعضهم بعضاً عبر ((الذباب الإلكتروني))، والإيغال في هذه الهجمات غير المسؤولة يجعلها لا تقف عند حد، وتطال أسماء بعينها لها أهميتها لدى شعوبها، وتشكل قيمة نفيسة على المستويين العربي والإقليمي، ومن التطاولات ما يشمل دولاً غالباً ما يشهد لها بالنجاح في مسيرتها التنموية نحو النهضة الشاملة. وتبقى لغة ((الذبابيين)) منحدرة في مستواها لتكون من أرخص لغات التخاطب البشري. هم نشطون في هذه الفترة التي يشهد العالم فيها تحولات كبرى، والمؤكد أن ثمة جهات تقف وراءهم وتدعمهم، قد تكون دولاً أو منظمات.

في مقام كهذا، لا حكمة من تتبع الدوافع والأسباب التي تقف خلف هؤلاء، تحفزهم على القيام بهذه الحملات، التي مجرد افتقارها السافر إلى البيّنات، يعمق الاعتقاد بأنها مشبوهة، وبعض تلك الدوافع والأسباب معروفة على أي حال، وبعضها الآخر توهمات.

إن الدول الذكية الراشدة، الواثقة برؤيتها، تستفيد من وجود الأعداء أكثر مما يستفيد الحمقى من أصدقائهم. هذه حقيقة وهي غالباً ما تغيب عن حاطبي الليل أولئك الغوغائيين؛ ففي سنة 1937 هزمت الصين اليابان. وبعد سنوات حاول زائر ياباني أن يعتذر إلى ((ماوتسي تونغ)) عن غزو بلده للصين، فقاطعه ماو قائلاً: أليس من واجبي أن أشكرك بدلاً من ذلك؟

إن الأعداء ليسو دائماً نقمة، توجب الاستعداد لها والتحوّط منها بالدعاء. الأعداء أحياناً نعمة؛ فأي مجموعة من الناس لا يمكنها أن تصبح قوية من دون خصم ذي جدارة. وكذلك تكون الدول المتوثبة؛ فهي لا يقلقها أو يضايقها وجود الخصوم. على العكس؛ فحينما يكون لديك خصم معلن ومعروف أو اثنان، فإنك ستكون أفضل حالاً بكثير مما لو كنت تجهل مكان أعدائك، لتعزيز سمعتك كمقاتل ثابت القدمين يمكن الاعتماد عليه في أوقات القلق وانعدام اليقين. إن مقتل الذبابيين يكمن في عدم الالتفات لهم ومواصلة السير نحو القمم.