إصلاح لا بد منه

كل يوم يصلك خبر جديد بل أخبار جديدة، فلم تتوقف أنباء تعاقدات الأندية مع اللاعبين في فئة المقيم لضمهم للفريق الأول ليلعبوا ويأخذوا مكان اللاعب المواطن، وأصبحت هذه الفئة هي الأكثر في صفوف الأندية وبأعداد كبيرة، وتتوفر لهم كل وسائل الحياة السعيدة من مسكن ومشرب وراتب مغرٍ، والهدف هو الفوز والبطولات وتحقيق المكاسب بأسرع وسيلة ممكنة!

أستغرب أننا لم نتعلم ونستفد من دروس الدوحة، فقد قدم الفريق الأردني درساً ولا أروع، فلم نتعلمه، فالمنتخب الأردني يأتي من دوري محلي قليل الإمكانيات، ولكن جهز فريقاً قوياً، نافس؛ بل كان نداً عنيداً وخسر بثلاث ضربات جزاء، والكثيرون أطلقوا عليه البطل غير المتوج، وقدم عروضاً ما زالت في أذهاننا، فلماذا لا نفكر في المصلحة العامة ونترك الفوز والخسارة في مسابقاتنا المحلية ونهتم بالمراحل السنية؟ فقد كنا يوماً ما أبطالاً على مستوى المنطقة ناشئين وشباب وأولمبي، أيام طيب الذكر المدرب الوطني مهدي علي.

إلى أين نحن نسير وماذا نريد ولماذا اتحاد الكرة لا يوقف ما تقوم به الأندية من تعاقدات بالجملة وصرف أموال طائلة، حتى أصبحت الشركات الراعية بدلاً أن تكون مدخلاً للأندية وتصرف على فرقها، أصبحت تصرف على اللاعب الفلاني الذي يأتينا من البلد الفلاني! بصراحة أمر مؤسف، وحزين لأننا لا نفكر في الأكاديميات بل نسيناها تقريباً، فالكثير من عيالنا تركوا الأندية بسبب أن اللاعب المقيم والأجنبي يسيطران على كل المراحل، ويكفي أننا في دوري الكبار لم نعد نعرف اعداد اللاعبين الأجانب.

شاهدنا جميعاً في كأس آسيا كيف أن لاعبينا الاحتياطيين بأنديتهم هم أساسيون بالمنتخب، إنه لأمر محير وغريب، إذا لم نتدارك الأمر فإننا سنتراجع أكثر! فكروا باللاعب المحلي الذي هو أملنا، أما هؤلاء فهم يأتون من أجل المال، وهي تجارة لبعض الوكلاء ونحن ندفع ونضحك، فالأولى هو ابن البلد، ورياضتنا تسير عكس الاتجاه، وهذه مسؤولية الجهات الرياضية لتصحيح هذا الوضع.. والله من وراء القصد